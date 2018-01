Hidroelectrica a castigat Tribunalul Arbitral de la Geneva litigiul cu traderul de energie EFT AG

Stiri pe aceeasi tema

- Trinitas TV lanseaza vineri, 26 ianuarie, de la ora 18.00, filmul documentar 'Dinu Lipatti, muzica si geniu', la sediul ICR din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1. In cadrul evenimentului va avea loc si anuntarea oficiala a parteneriatului dintre Trinitas TV si Institutul Cultural Roman. Filmul…

- Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a colectat 214,95 miliarde lei in 2017 si a realizat programul prevazut de legea bugetului, in conditiile in care planul de incasari pentru anul trecut a fost de 214,37 miliarde lei. ”Conform datelor din trezorerie s-au…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 18 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/ 2017 privind unele masuri pentru administratia publica centrala; * Decret pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile urnei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului, potrivit unui comunicat al AJOFM Ilfov, remis, luni, AGERPRES."Printre modificarile…

- Fostul premier, Victor Ponta, a anunțat o adevarata apocalipsa pentru toți romanii in 2018. In direct la Romania TV, actualul lider ProRomania spune ca prețurile la energie au explodat și ca facturile care vor veni ii vor 'distruge' pur și simplu pe cetațeni.Citește și: Un fost șef ANAF anunța…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va susține miercuri, 10 ianuarie, de la ora 10.00, o conferința de presa la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militara „Cantacuzino”. Legea pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Complexul Energetic Oltenia a realizat anul trecut o productie de 15 TWh energie electrica, insemnand in medie 24% din productia totala de energie a Romaniei, arata un comunicat publicat pe site-ul companiei. Fata de anul anterior, productia de energie a companiei a crescut cu peste 11%. In…

- Intrebat daca este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis cu privire la introducerea principiului integritații in Constituție, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost de acord ca Legea fundamentala trebuie modificata. "Da, Constitutia trebuie modificata, am fost judecator zece ani, au fost…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat ieri Legea bugetului de stat pentru anul 2018 care cuprinde și alocarea financiara pentru inceperea lucrarilor de reabilitarea a drumului DN 28B, Botoșani-Targu Frumos.

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Primaria Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbana Sector 6, a oferit sprijin cetațenilor care folosesc combustibil lemnos pentru incalzirea locuințelor in sezonul rece. Materialul lemnos, acordat gratuit, este rezultat in urma lucrarilor de toaletare/defrișare arbori de…

- Comunicat de presa Turda a caștigat finanțarea europeana de 7 milioane de euro pentru comunitațile marginalizate! Strategia de Dezvoltare Locala destinata comunitaților marginalizate realizata de Primaria Municipiului Turda a

- Consilierii locali focșaneni au reușit performanța sa aprobe un proiect de hotarare care poate trimite ENET-ul in faliment prin noile reguli care nu țin cont de prevederile legale referitoare la serviciile publice de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare a fost adoptat…

- Liberalii au sesizat, miercuri, la Curtea Constitutionala, modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, din pachetul legilor justiției, și legea referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si legea privind supraimpozitarea gazelor. In privinta modificarilor aduse Legii 317/2004…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA. Astfel, „persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia…

- Ministerul Finanțelor Publice a informat opinia publica cu privire la aprobarea acordata Romaniei de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia 2017/1855 de a aplica un plafon de scutire de TVA pentru mici intreprinderi de maximum 88.500 euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderarii Romaniei la…

- "El este considerat 'cel mai destept baiat din energie', intrucat firmele infiintate de el sau in care si-a instalat formal apropiati sau colaboratori au obtinut de la Hidroelectrica SA, prin incredintare directa, in baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la preturi cu mult sub pretul pietei,…

- „Cel mai destept baiat din energie“, omul de afaceri Bogdan Buzaianu, a apelat, potrivit unor surse judiciare, pentru a fi sprijinit sa pastreze contractele pe care firmele sale le aveau cu Hidroelectrica, la Elena Udrea, desi aceasta il critica public. Informatia reiese din rechizitoriului intocmit…

- "Cel mai destept baiat din energie" a apelat, pentru a fi sprijinit sa pastreze contractele pe care firmele sale le aveau cu Hidroelectrica, la Elena Udrea, desi aceasta il critica public, potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii anticoruptie. "El este considerat 'cel mai destept baiat…

- "Cel mai destept baiat din energie", potrivit unor surse judiciare omul de afaceri Bogdan Buzaianu, a apelat, pentru a fi sprijinit sa pastreze contractele pe care firmele sale le aveau cu Hidroelectrica, la Elena Udrea, desi aceasta il critica public, potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii…

- Instanța suprema anunța, joi, printr-un comunicat sesizarea Curții Constituționale in legatura cu aspecte de neconstituționalitate cu privire la Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Potrivit unor surse oficiale decizia a fost luata in unanimitate, in sensul ca toți judecatorii…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege care obliga autoritatilor locale, dar si firmele de taxi, sa achizitioneze mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare. Continuarea pe ZFCorporate…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice; * Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea…

- Legea de modificare a ordo­nantei 23 privind plata defalcata a TVA, aprobata la finalul saptamanii trecute, reprezinta un mic castig pentru mediul de afaceri, masura nemaifiind obligatorie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018, spune Alin Negrescu, tax…

- Primaria Tg-Jiu justifica, intr-un amplu comunicat de presa, necesitatea achiziționarii unui teren de 2.000 de mp pe strada Geneva in vederea amenajarii unei parcari. ”Pe de o parte, demersurile autoritaților abilitate de includere in Patrimoniul Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”,…

- Ministerul Apararii Nationale participa cu forte si mijloace la funeraliile Regelui Mihai, in conformitate cu Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale si Regulamentul onorurilor si ceremoniilor militare. Potrivit unui comunicat al MApN, marti si miercuri, la Geneva, au fost prezenti 11 militari…

- S-a daramat o paradigma, aceea ca in permanenta vor scadea preturile la energie. Sunt diverse conjuncturi care pot genera o crestere punctuala a pretului. Cei care nu au resurse financiare sa sustina astfel de fluctuatii, cine nu poate intra in insolventa cum am vazut, spune Bogdan Nicolae Badea,…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- Lista contavențiilor pentru care inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societațile sa remedieze problemele într-un anumit interval de timp a fost eliminata din proiectul Legii

- Comisia speciala parlamentara pentru modificarea legilor Justitiei a decis pastrarea in forma actuala a articolului 94 din Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Articolul 94 din Legea 303 la Titlul IV privind raspunderea judecatorilor si procurorilor prevede ca: "Judecatorii…

- Senatul a adoptat luni, in urma reexaminarii, legea privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, astfel incat de acum inainte membrii consiliilor de administratie pot fi membri de partid, dar nu si de sindicat. Legea a fost adoptata…

- Initiativa, care modifica Legea educatiei, prevede ca functiile de conducere din sistemul preuniversitar vor deveni incompatibile cu detinerea unei functii de conducere alese sau numite in cadrul unui partid politic, potrivit unui comunicat al USR transmis Agerpres. "In momentul actual, sistemul…

- Potrivit unui comunicat al CCR, Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 56 alineatul 1 litera c teza a doua, prima ipoteza din Legea numarul 53/2003 - Codul muncii, cu urmatorul cuprins: "(1)Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:…

- In temeiul dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor și procurorilor, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire la…

- Comunicat. Depunand trei proiecte la ultima sesiune de licitații organizata de Ministerul Culturii (AFCN – Administrația Fondului Cultural Național), Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad s-a calificat cu proiectul „Biblioteca de literatura aradeana...

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 23.11.2017 ndash; 29.11.2017 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori.Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces…

- Hotelurile de cinci stele din Capitala isi vor rotunji ve­ni­turile cu petrecerea organizata de Revelion, pentru care au vandut deja jumatate din pachetele pregatite. Cei care vor sa sarbatoreasca trecerea dintre ani intr-unul din restau­ran­tele sau salile de evenimente ale acestor hoteluri trebuie…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Calarași vine in sprijinul angajatorilor informandu-i pe aceasta cale ca pot beneficia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, actualizata, de o suma in cuantum de 1.125 lei /lunar, din bugetul asigurarilor…

- Piata monopolista in care am fost obligati sa acceptam preturi impuse fara nicio explicatie este de domeniul trecutului. Asa cu am putut sa ne schimbam operatorul de telefonie ajungand la preturi extrem de mici datorita concurentei si a clientilor care au optat pentru oferte din ce in ce mai bune, putem…

- Precizarile vin ca raspuns la afirmatiile aparute in spatiul public conform carora CSM este greu functional in prezent. Reprezentantii Consiliului explica faptul ca, avand rolul constitutional de garant al independentei Justitiei, este un organism colectiv ce isi desfasoara activitatea in…

- Comunicat de presa 13 noiembrie 2017 Hidroelectrica viitorului Vineri, 10 noiembrie 2017, Hidroelectrica a dat startul ediției din acest an a programului ”Hidroelectrica Viitorului” – acțiune de responsabilitate sociala prin care societatea iși propune sa faca cunoscute…

- Știri Arad. Comunicat de presa: Viceprimarul Calin Bibarț anunța ca, prin decizia definitiva a Curții de Apel Timișoara numarul 181 emisa astazi, 8 noiembrie 2017, se recunoaște dreptul de proprietate al...

- Conducerea clusterului inovativ al biomasei „Green Energy” („Energie verde”- n.r) a transmis recent, o atenționare asupra faptului ca anumite modificari aduse in domeniul funciar prin Legea 186/2017, ar putea afecta activitatea cultivatorilor de plantații energetice. „Conform Legii 186/2017, culturile…

- Decizia de eliberare conditionata a realizatorului TV nu este definitiva, putand fi atacata de catre procurori. Diaconescu incearca sa profite de Legea recursului compensatoriu, care prevede ca deținuții sa primeasca 6 zile de libertate pentru fiecare 30 de zile petrecute in condiții improprii…