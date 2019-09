HIDRO PRAHOVA oprește apa în orașul Câmpina Societatea Hidro Prahova SA, prin sucursala Campina, anunța sistarea furnizarii apei potabile in orașul Campina, in ziua de 3 septembrie 2019, intre orele 10.00- 14.00, deoarece se face trecerea de la rețeaua veche la cea noua situata pe strada Bobalna. Sunt afectate de acesta oprire strazile: Bobalna, Rezervoare, Mușcelului, Cercului, Berzei, Aviator, Vasile Lucaci. Societatea noastra iși cere scuze fața de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile si roaga toți consumatorii afectați de acest program sa-și asigure rezerva minima de apa pentru consum și uz casnic pe perioada intreruperii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 23 august, in Baia Mare. Astfel, in intervalul 09.00-14.00, se vor executa lucrari de reparații branșament pe str. Vasile Alecsandri nr.38 (intre str. Plugarilor și str. Reconstrucției). Echipele de intervenție sunt la fața locului,…

- RAJA S.A. comunica astazi, 16 august faptul ca a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, in intervalul orar 09.00 13.00, pe strada Bucuresti, din orasul Murfatlar.Motivul intreruperii apei potabile pe conducta de alimentare cu apa, este o avarie cu diametrul 400 mm.Sunt afectati de lipsa…

- Societatea Vital anunta pentru luni, 22 iulie, intreruperea furnizarii apei potabile pe mai multe strazi din Baia Mare. Nu vor avea apa la robinete, in intervalul orar 09.00-13.00 baimarenii de pe str. Vasile Lucaciu nr. 106, str. Forestierului, str. Caramizilor, din cauza unor lucrari de reparatii…

- Societatea Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 9 iulie, in localitatea Sacalaseni. Pana la ora 14.00, locuitorii din Sacalașeni nu vor avea apa la robinete din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii…

- Pentru remedierea unei avarii la vana de legatura de pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada I.G. Duca, din orașul Eforie Nord, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi – 04 iulie 2019, in intervalul orar 09.00 – 13.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe…

- Apa Canal intrerupe furnizarea apei potabile in comuna Barla. Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca furnizarea apei potabile in comuna Barla va fi intrerupta in ziua de marti 25 iunie 2019, intre orele 8 – 21. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea lucrarilor de spalare a rezervoarelor…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi 10 iunie 2019, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe Aleea Danubiu, din orasul Harsova, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, in intervalul orar 08.30 13.00.Potrivit SC RAJA SA, in acest interval nu vor…