Stiri pe aceeasi tema

- La baza protocoalelor cu Serviciul Roman de Informații (SRI) a stat Hotararea de Guvern din 2005 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii, precizeaza vineri Parchetul General (PG). In aceasta perioada…

- Parchetul General sustine ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA), adoptat in anul 2005 printr-o hotarare de Guvern, stabileste "fara echivoc" incheierea unor protocoale intre parchete si ministere cu SRI, SIE si CSAT. Intr-un comunicat de presa…

- Protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informatii reprezinta metodologii de lucru de uz intern, elaborate pe baza legilor in vigoare, care nu au caracter normativ, au concluzionat participantii la intalnirea dintre conducerea Parchetului General si procurorii care detin functii de conducere in…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile achieseaza, in integralitate, atat la Declaratia reprezentantilor legali ai curtilor de apel din Romania, adoptata la intalnirea de lucru care a avut loc in perioada 27-28 septembrie 2018 in municipiul Suceava, cat si…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile achieseaza, in integralitate, atat la Declaratia reprezentantilor legali ai curtilor de apel din Romania, adoptata la intalnirea de lucru care a avut loc in perioada 27-28 septembrie 2018 in municipiul Suceava, cat…

- Procurorii au dispus citarea a 5.834 de persoane vatamate/parti civile sau succesori ai acestora in “Dosarul Revolutiei”, dintre acestea fiind audiate pana acum aproximativ 4.500, iar in perioada urmatoare se va dispune citarea a inca 1.050 de persoane vatamate, anunta Parchetul General. Institutia…

- "Draga domnule presedinte Iohannis, Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis sub pretextul aplicarii cu eficienta a legii. Acest prejudiciu afecteaza negativ, in mod direct, cursul investitiilor straine directe in Romania,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, cu privire la protocolul incheiat intre SRI si Parchetul General ca se indoieste ca acesta excede cadrul constitutional si legal. "Nu pot sa va dau nicio informatie pe aceasta tema. Cand vom vedea exact continutul protocolului, ne vom…