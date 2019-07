Hezbollahul susţine că are capacitatea de a bombarda Israelul…

Liderul Hezbollahului siit libanez, sprijinit de Teheran, a apreciat vineri ca Israelul nu va ramane "neutru" in cazul unui conflict intre Iran si Statele Unite, relateaza AFP. "Iranul are capacitatea de a bombarda Israelul cu forta si cruzime", a adaugat Hassan Nasrallah intr-un interviu acordat postului de televiziune al Hezbollah, Al-Manar. "Atunci cand americanii vor intelege ca un astfel de razboi ar putea sterge Israelul de pe harta, isi vor schimba parerea", a mai spus el, dupa mai multe saptamani de tensiuni intre Statele Unite si Iran. "Responsabilitatea noastra colectiva in regiune este…