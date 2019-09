Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a afirmat luni ca miscarea sa "nu mai are o linie rosie" in confruntarea sa cu Israelul, amenintand sa loveasca statul evreu "in profunzime" in teritoriul sau, noteaza AFP.



El s-a exprimat in cursul unui discurs televizat la o zi dupa un atac cu rachete antitanc efectuat de luptatorii sai in nordul Israelului. Statul evreu a replicat atunci imediat cu lovituri in sudul Libanului.



"Ieri (duminica), rezistenta a trecut peste" ceea ce Israelul considera "de mai multe decenii ca fiind cea mai mare linie rosie a sa", a subliniat…