Stiri pe aceeasi tema

- Un raid aerian atribuit Israelului asupra unei baze Hezbollah din orasul libanez Beirut a vizat, conform unor surse, containere utilizate pentru producerea de combustibil destinat rachetelor de mare precizie, iar miscarea siita libaneza pregateste o riposta pe teritoriul israelian, potrivit Mediafax.…

- Forțele aeriene israeliene au atacat, in cursul nopții de duminica, spre luni o baza palestiniana din estul Libanului, au transmis agenția publica libaneza de presa și un oficial palestinian, relateaza publicația The Washington Post, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț…

- O racheta lansata de armata israeliana a cazut intr-o zona rurala din regiunea siriana Quneitra, anunta presa de stat din Siria, citata de MEDIAFAX."Este vorba de un atac israelian sondat doar cu daune materiale", a transmis agentia de presa SANA. Citește și: Anunț facut de Ministerul…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o comunicare si patru rapoarte care vor sprijini autoritatile de la nivel european si national sa contracareze cu mai multa eficacitate riscurile in materie de spalare a banilor si de finantare a terorismului, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar,…

- Evenimentul are loc la cateva luni dupa cel mai grav atac armat pe timp de pace din Noua Zeelanda, soldat cu 51 de morti si zeci de raniti in masacrul atribuit australianului Brenton Tarrant si comis in doua moschei din orasul Christchurch. Pana la sfarsitul anului mai sunt programate alte…

- Miroase a praf de puisca in Orientul Mijlociu, tensiunea a ajuns la cote maxime in ultimele zile. Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat ca au doborat "o drona spion americana" care a incalcat spatiul aerian al Republicii Islamice. Asta dupa ce Washingtonul a anuntat o noua desfasurare de forte in…

- Depuutatul PSD Aida Caruceru susține ca, dupa alegerile europarlamentare, Ludovic Orban s-a vazut Salvatorul Națiunii, deși nimeni nu l-a desemnat in acest sens.”Nici nu s-au terminat bine de numarat voturile de la alegerile europarlamentare, ca Ludovic Orban s-a și vazut Salvatorul Națiunii,…