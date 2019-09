Luptatori ai Hezbollah ''au doborat cu armele necesare o drona israeliana in momentul in care aceasta traversa frontiera palestino-libaneza spre localitatea Ramieh'', in sudul Libanului, potrivit unui comunicat al miscarii siite. 'Drona a fost doborata in afara localitatii si se afla in mainile'' Hezbollah, se arata in comunicat.

Duminica trecuta, la granita de nord a Israelului a izbucnit un schimb de focuri a izbucnit, dupa ce militanti Hezbollah au atacat o baza militara israeliana cu rachete antintanc, trase din Liban. In replica, armata israeliana a ripostat cu armament greu si…