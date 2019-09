Hezbollah a anunţat că a doborât o ''dronă israeliană'' la graniţa cu Libanul Gruparea libaneza siita Hezbollah a anuntat luni ca a doborat o ''drona israeliana'' in momentul in care aceasta traversa frontiera cu Libanul, la o saptamana dupa escaladarea tensiunilor la granita cu Israelul, unde a avut loc un schimb de focuri intre miscarea siita Hezbollah si armata israeliana, relateaza AFP. Luptatori ai Hezbollah ''au doborat cu armele necesare o drona israeliana in momentul in care aceasta traversa frontiera palestino-libaneza spre localitatea Ramieh'', in sudul Libanului, potrivit unui comunicat al miscarii siite. "Drona a fost doborata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

