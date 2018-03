Heynckes dupa ce a devenit primul antrenor cu 11 victorii consecutive in LC: Nu inseamna prea mult pentru mine. Conteaza mai mult ca echipa sa creasca

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit news.ro.

- Tehnicianul formatiei AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, marti seara, ca asteapta sa se intalneasca in finala Ligii Campionilor cu Vincenzo Montella, antrenorul echipei FC Sevilla."Roma nu trebuie sa se teama de nimeni. Vreau sa fac aceasta echipa sa viseze in continuare. Dau nota…

- Atacantul olandez Arjen Robben nu va evolua in meciul pe care Bayern Munchen il va sustine, miercuri, in deplasare, in compania echipei Besiktas Istanbul, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. Robben este accidentat, la fel ca si Manuel Neuer, Kingsley Coman si Corentin Tolisso, urmand…

- Florin Bratu a vorbit dupa primul succes pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a explicat de ce nu-l bagase inițial pe Torje in prima echipa și ce l-a mulțumit cel mai mult dupa victoria cu Gaz Metan, scor 3-0. "Sunt bucuros ca echipa a avut pofta sa joace, la finalizare. Sunt fericit ca n-am primit gol.…

- Jose Mourinho l-a atacat dur pe Frank de Boer, numindu-l „cel mai prost manager din istoria Premier League”. Tehnicianul portughez a fost deranjat de faptul ca De Boer l-a criticat pentru ca nu il folosește meci de meci pe Marcus Rashford. „Am citit ceva, un citat al celui mai prost manager din istoria…

- Paula Ungureanu, cea mai buna jucatoare a lunii februarie: ”Inseamna ca ce am facut a fost bine!” Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie de catre Federatia Europeana de Handbal (EHF), in urma votului unei comisii internationale de jurnalisti,…

- Tehnicianul lui Bayern Munchen, Jupp Heynckes, considera ca Thomas Tuchel e cel mai potrivit sa il inlocuiasca din vara pe banca tehnica a campioanei Germaniei. Intr-un inteviu acordat publicației germane Bild, Heynckes a mai precizat inca odata ca intenționeaza sa se retraga la sfarșitul acestui sezon…

- Bayern Munchen a trecut de Freiburg, scor 4-0, și este neinvinsa in noul mandat al lui Jupp Heynckes. Bayern a menajat o buna parte dintre titulari in duelul cu Freiburg. Fara Lewandowski sau Robben, doar rezerve, și cu Neuer, Ribery sau James accidentați, Bayern a deschis scorul in minutul 25, prin…

- HC Zalau a invins Kastamonu Belediyesi (Turcia) cu 29-28 (12-15) in prima mansa a ”sferturilor” Cupei EHF la handbal feminin si inca pastreaza sanse pentru o accedere in penultimul act al competitiei. Partida retur este programata peste o saptamana in Turcia, iar antrenorul Gheorghe Tadici sustine…

- Cristian Streich (52 de ani), antrenorul lui SC Freiburg, s-ar afla in fruntea listei lui Bayern Munchen pentru a-l succeda pe Jupp Heynckes pe banca tehnica, care a anuntat in repetate randuri ca vrea sa-si incheie cariera la finalul acestei stagiuni. ...

- Jucatorii formației Bayern Munchen, Mats Hummels și Robert Lewandowski, s-au certat la antrenamentul liderului din Bundesliga. Potrivit publicației germane Bild, incidentul s-a petrecut in timpul unui exercițiu pe echipe organizat de Jupp Heynckes. ...

- Zinedine Zidane s-a prezentat descumpanit la conferinta de presa de la finalul meciului cu Espanyol, pierdut de Real Madrid cu 1-0. Tehnicianul francez a spus ca sunt unele momente cand efectiv nu intelege fotbalul.

- Formatia Borussia Dortmund a remizat, scor 1-1, cu FC Augsburg, in etapa a XXIV-a a campionatului Germaniei. Borussia a inregistrat o remiza dupa trei victorii consecutive.Pentru Borussia a marcat Reus (16), iar pentru Augsburg a inscris Danso (73). In clasament, Borussia este pe locul 2,…

- Duminica seara, in derby-ul rundei cu numarul 26 din Serie A, AC Milan a invins-o pe AS Roma, pe Stadio Olimpico, cu scorul de 2-0, dupa reusitele lui Patrick Cutrone si Davide Calabria, conform Gazzetta. ...

- Gigi Multescu (66 de ani) a fost favorit sa preia postul lui Vasile Miriuta pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a discutat cu sefii "cainilor" si i s-a promis ca luni va fi chemat la runda decisiva de negocieri, dar planurile sefilor din Stefan cel Mare s-au schimbat si Florin Bratu (36 de ani) a batut…

- Bayern Munchen a remizat pe teren propriu cu Hertha Berlin, scor 0-0, intrerupand o serie de 14 victorii consecutive in toate competițiile. Jupp Heynckes a trimis in teren o formula apropiata de cea standard, insa nu a putut sa depașeasca defensiva berlinezilor. Robert Lewandowski, pe picior de plecare…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Bayern Munchen a invins-o duminica pe Besiktas cu scorul de 5-0, insa nu toți jucatorii germanilor s-au bucurat de victorie. La finalul meciului, deși a jucat mai bine de 45 de minute, Robben a fost furios pe decizia lui Jupp Heynckes de a-l lasa pe banca in debutul partidei. ...

- Cristina Neagu a devenit imaginea Red Bull in Romania, informatia fiind prezentata marti, intr-un articol ProSport. Citeste si Cristina Neagu: ”Cred ca ma simt in cea mai buna forma a carierei”. Capitanul nationalei si-a prezentat intentiile de viitor si a devenit imaginea unui sponsor in Romania…

- Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, a declarat ca returul optimilor Ligii Campionilor cu Besiktas Istanbul va trimite cel mai bun 11 in teren, in ciuda victoriei, scor 5-0, de marti seara."Au fost doua reprize complet diferite.

- Trupa lui Nicolae Dica a castigat 6 puncte din meciurile in care a fost condusa la finalul primelor 45 de minute. Derby-ul de duminica cu Dinamo, 2-2, a fost inca o proba de caracter din partea roș-albaștrilor. FCSB a fost din nou condusa la pauza, ca in foarte multe partide de pe parcursul acestui…

- Arturo Vidal, chilianul celor de la Bayern Munchen, și-a cumparat dispozitiv medical pentru acasa, ca sa se recupereze mai repede dupa accidentari și sa nu rateze un posibil triumf cu Bayern in Liga. Ar fi primul din cariera. Arturo Vidal, 30 de ani, mai are o singura dorința pe final de cariera. Sa…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a marcat in toate cele 11 meciuri de campionat disputate pe teren propriu de Bayern Munchen in acest sezon, el punctand sambata in victoria cu 2-1 contra lui Schalke 04, in etapa a 22-a a Bundesligii. Lewandowski a egalat astfel recordul stabilit de antrenorul lui…

- Tehnicianul german Jupp Heynckes a lipsit de pe banca tehnica a lui Bayern Munchen la victoria obținuta de bavarezi pe teren propriu in fața lui Schalke 04, scor 2-1, intr-un meci contand pentru etapa 22 din prima liga germana. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, Heynckes…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a atrage atentia ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul. „Se asteapta si o OUG. Noi nu avem astfel de informatii despre dari salariale din mediul privat. In orice…

- Deși in campionat trece printr-un moment dificil, Real Madrid inca este vazuta ca o forța a Europei. Intr-un interviu pentru Goal, Jupp Heynckes, antrenorul lui Bayern Munchen, a vorbit despre dubla din optimile Ligii Campionilor, Real Madrid - PSG, și crede ca echipa lui Zinedine Zidane va elimina…

- ACS Poli Timisoara nu a avut decat un singur nume la care s-a gandit atunci cand (inca nu) stia ca Popa va pleca, anume Leo Grozavu, ne garanteaza Radu Birlica, presedintele clubului. Chiar si asa, primul telefon primit de tehnicianul care se va ocupa de destinele echipei pentru cel putin…

- PAOK Salonic a invins in deplasarea de la PAS Giannina, scor 3-1, și va ramane lider in Grecia și la finalul acestei etape. Echipa pregatita de Razvan Lucescu a pornit ca din tun, rezolvand partida inca din prima parte. Pelkas a deschis scorul in minutul 9 al partidei, iar Prijovic, cu o "dubla" in…

- Tehnicianul Jupp Heynckes a declarat, vineri, ca nu isi va prelungi contractul cu Bayern Munchen, care expira in iunie. La 72 de ani, Jupp Heynckes a preluat echipa in octombrie, dar nu mai vrea sa-si prelungeasca intelegerea."Nu mai este nimic de comentat pe acest subiect. Trebuie sa clasam…

- Tehnicianul turc Tayfun Korkut este noul antrenor al echipei VfB Stuttgart, in locul lui Hannes Wolf, demis duminica. Korkut, in varsta de 43 de ani, a semnat un contract pana in 2019.El a mai antrenat echipele Hannover '96 si Bayer Leverkusen. VfB Stuttgart ocupa locul 15 in campionatul Germaniei,…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a invins in deplasarea de la Panetolikos, scor 1-0, și a trecut pe prima poziție a clasamentului din Grecia. Prima repriza a fost una echilibrata, formația lui Razvan Lucescu reușind sa traga o singura data pe spațiul porții adverse.Partea secunda…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Atromitos Atena, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas ’19 si Sahov ’86, anunța News.ro. Partida retur este programata…

- Dumitru Muși, fostul selecționer al Romaniei, ii ia locul lui Constantin Ștefan pe banca celor de la CSM Roman. Dumitru Muși revine pe banca tehnica a unei echipe din Liga Naționala dupa mai puțin de jumatate de an. Tehnicianul care la Euro 2000 s-a clasat cu naționala Romaniei pe locul 4, plecase de…

- Pentru Lupi urmeaza un meci greu in deplasare, marți 16.01.2018, de la ora 19:45. „Și sprijinul suporterilor este necesar pentru Post-ul Inceput bun de an pentru FC Romania, cu doua victorii consecutive și la doar un punct de locul 1! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat lejer meciul din deplasare cu Kerkyra, scor 0-3, din etapa a 17-a a primei ligi din Grecia. Scorul a fost deschis dupa doar 23 de minute de Matos, iar dupa pauza Campos a majorat diferența. Pelkas, in minutul 78, a inchis tabela. PAOK a ajuns la 8…

- Frank Ribery considera ca merita sa castige Balonul de Aur in dauna lui Cristiano Ronaldo in 2013. Mijlocasul celor de la Bayern Munchen, Frank Ribery, considera ca faptul ca nu primit Balonul de Aur in 2013 o injustitie. Jucatorul francez a castigat in acel an nu mai putin de 5 trofee cu Bayern…

- Frank Ribery, mijlocașul francez al lui Bayern Munchen, a avut o reacție nervoasa și a spus ca merita sa caștige Balonul de Aur, in 2013. In acel an, Ribery a caștigat tripla cu Bayern, Liga Campionilor, Bundesliga și Cupa Germaniei, fiind un jucator de baza in echipa lui Jupp Heynckes. "Mi-au furat…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Gazeta de luni, Valeriu Rachita pune tunurile pe Dica și dezvaluie cum l-a dat afara Pițurca pe Becali din vestiar. "E injositor ce accepta Dica la Steaua!" Ajuns la 47 de ani, fostul capitan al roș-albaștrilor considera ca actualul antrenor al lui FCSB a facut…

- Daniela Vișoianu, președintele Federației Coaliției pentru Educație, a spus vineri in emisiunea Aici Acum ca legea Educației ar trebui sa fie mai supla, sa statueze clar principiile și daca se vrea reglementarea anumitor sectoare trebuie intervenit cu legislație secundara.

- Walter Mazzarri este noul antrenor al formatiei FC Torino. Tehnicianul italian a fost prezentat oficial dupa ce a semnat un contract valabil pana in 2020.Mazzarri are 56 de ani si a mai antrenat in ultimii ani Napoli, Inter si Watford.

- Walter Mazzarri, noul antrenor al echipei Torino. Clubul italian de fotbal Torino FC a anuntat ca joi ca l-a angajat in postul de antrenor principal pe Walter Mazzarri, in locul lui sarbului Sinisa Mihajlovic, demis dupa infrangerea suferita in fata rivalei Juventus Torino (0-2), in sferturile de finala…

- Clubul italian de fotbal Torino FC a anuntat ca joi ca l-a angajat in postul de antrenor principal pe Walter Mazzarri, in locul lui sarbului Sinisa Mihajlovic, demis dupa infrangerea suferita in fata rivalei Juventus Torino (0-2), in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Mazzarri, in…

- Edi Iordanescu a reușit minuni pe banca Astrei in prima parte a sezonului, iar echipa sa are șanse importante de a prinde un loc de play-off, insa tehnicianul ar putea pleca in aceasta iarna. Tehnicianul are oferte de la cluburi din Golf și din Polonia și politica de transferuri a Astrei l-ar putea…

- Manchester City a reusit a 18-a sa victorie consecutiva a in Premier League, 1-0 cu Newcastle United, in deplasare, miercuri seara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei. Echipa antrenata de Pep Guardiola are acum drumul deschis pentru a egala inainte de finalul anului recordul…

- Dick Advocaat, fostul selectioner al Olandei, a fost numit la conducerea tehnica a echipei Sparta Rotterdam, penultima clasata in Eredivisie. Tehnicianul de 70 de ani a semnat un contract pana la finalul sezonului si va incerca sa salveze de la retrogradare formatia pentru care a evoluat la inceputul…

- Tehnicianul in varsta de 64 de ani, care are 382 pe banca roș-galbenilor in toate competițiile, revine printre "lei" dupa patru ani. La unele cluburi, oricand e o problema, un antrenor dedicat pe viața apare și o rezolva. La Bayern, este Jupp Heynckes, 72 de ani, a 4-a oara pe banca dupa patru ani de…

- Bayern Munchen a semnat un contract pana in vara lui 2020 cu Sandro Wagner, atacantul lui Hoffenheim, care s-a intors pe "Allianz Arena" dupa noua ani. El se va alatura echipei lui Jupp Heynckes din luna ianuarie. Jucatorul, in varsta de 30 de ani, a avut o contribuție importanta la calificarea naționalei…

- Bayern Munchen a realizat primul transfer al iernii. Bavarezii l-au achizitionat de la Hoffenheim pentru 12 milioane de euro pe Sando Wanger. Atacantul a semnat un contract valabil pana in 2020 cu gruparea antrenata de Jupp Heynckes.

- Fostul star al fotbalului german Matthias Sammer a apartinut în tinerete unui regiment subordonat Ministerului securitatii de stat din fosta RDG comunista, celebra Stasi, a explicat el într-un interviu acordat cotidianului Bild, care l-a confruntat cu dosarul sau de la Stasi. …

- Liga 1, etapa a 22-a. FCSB – Viitorul (ora 20.00, Digi, Telekom, Look TV). Ultima impresie conteaza. FCSB – Viitorul FCSB Nicolae Dica: „Intalnim campioana Romaniei, o echipa care este pe un drum bun, a avut rezultate pozitive in ultima perioada. In meciul tur au fost foarte buni si am pierdut acolo.…