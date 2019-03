Hexi Pharma a beneficiat de uriase sume de bani si a pus in pericol viata a milioane de oameni - motivare sentinta

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a decis, miercuri, condamnarea companiei Hexi Pharma, acuzata ca a comercializat dezinfectanți diluati, la o amenda penala de 2.600.000 lei, judecatorii dispunand dizolvarea societatii.Directorul firmei, Flori Dinu, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare.…

