Stiri pe aceeasi tema

- ⇒ Nu credeam ca Ioan Niculae va ajunge pana aici. Una e sa nu-ți mai platești jucatorii, cu totul altceva sa pui golance sa-ți bata antrenorul. ⇒ Cine spunea ca Alexa e un antrenor care se apara foarte bine?... Yeah, right! ⇒ Dan Alexa i-a spus Anamariei Prodan sa nu se mai țina atata dupa el. Da, i…

- Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a fost surprinsa in Grecia de furtuna care a facut ravagii in regiunea Halkidiki. Raluca Moianu a povestit in mediul online ce coșmar a trait. Acxeasta a fost surprinsa de furtuna pe o autostrada. "Eu am facut aceasta poza.Furtuna ne-a prins pe autostrada,…

- O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant din localitatea Nea Plagia, informeaza agentia de stiri Reuters. Peste 100 de persoane au fost ranite din cauza vantului puternic, ploilor si furtunilor care au afectat nordul Greciei,…

- Anunț important pentru romanii care tranziteaza teritoriul Greciei! Autoritațile au decretat stare de urgența in Halkidiki, in urma furtunilor puternice din regiune care au provocat caderea copacilor, a stalpilor de electricitate și la blocarea drumurilor. Cel puțin 140 de pompieri acționeaza in zona.…

- Catedrala Notre Dame din Paris este o capodopera a arhitecturii gotice si una dintre cele mai emblematice locuri din toata Franta. In jurul acestei cladiri maiestuoase s-au tesut numeroase povestiri celebre.

- 9 din 10 romani pleaca in cel puțin o vacanța in timpul anului, iar, dintre aceștia, 8 au calatorit in țara, conform unui studiu realizat la sfarșitul lunii aprilie de agentia de media Starcom, parte din seria Human Graph Experience, cu privire la comportamentul romanilor vis-a-vis de vacanțe. 80%…

- Pe 15 iunie se implinesc 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, cunoscut și ca Luceafarul poeziei romanești. Iata cateva lucruri pe care nu le știai despre viața sa in articolul de pe a1.ro.

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…