Herodot a avut dreptate

De la Herodot citire istoriografia a ramas infratita cu geografia. Au urmat filosofia si multe alte domenii ale cunoasterii, in incercarea de a pune ordine in trecut, a-i da sens si, pe cat posibil, a-i intrezari logica. Batranul Herodot a inteles ca nu poti reconstitui trecutul doar din marturii scrise, intrucat acestea nu vor fi niciodata destule ca sa aproximezi cele ce s-au intamplat. Tabloul vivant al istoriei trebuie c (...)