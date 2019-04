Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a postat luni pe Facebook o imagine cu un apus. Postarea a venit dupa ce Augustin Lazar a anuntat ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Intrebat daca exista vreo…

- Timp de 15 minute, circulația rutiera a fost paralizata vineri pe strazile Sucevei, in semn de protest fața de incapacitatea autoritaților de a construi autostrazi, in special in Moldova, unde, simbolic, primul metru de autostrada a fost construit de un om de afaceri, Ștefan Mandachi.Protestul ...

- Thierry Bollore, CEO-ul Renault, a decis schimbarea componenței Comitetului Executiv al grupului francez. Mai exact, in board-ul Renault au aparut 7 membri noi, astfel incat conducerea este asigurata acum de un total de 12 persoane. In același timp, mai mulți membri au parasit board-ul, printre ei fiind…

- Potrivit ANM, in urmatoarele zile se vor semnala precipitații initial sub forma de ploaie, iar spre seara mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va prezenta local intensificari, cu rafale in medie de 50…60 km/h și izolat peste 60…65 km/h in regiunile vestice și sud-estice, iar la munte, in special pe…

- Mihai Leu implinește, astazi, 51 de ani. Fostul mare pugilist roman a fost extrem de grabit, deschizand șampania inca de la 12.00 noaptea! Aflat la ora bilanțului, Mihai Leu se declara un om implinit. "Doamne ajuta, sunt fericit! Am o soție cu care ma ințeleg extraordinar, un copil foarte bun și un…

- Albertina Ionescu a comentat despre separarea ei de prezentatorul de televiziune Valentin Butnaru. Cei doi s-au desparțit anul trecut. Albertina Ionescu, de la TVR, a format un cuplu foarte frumos cu Valentin Butnaru, de la Antena 1. Cei doi s-au separat anul trecut. Pe durata relației lor, Albertina…