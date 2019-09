Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj și SCM Buzau se infrunta azi, de la ora 15:30, intr-un nou meci din etapa a 4-a a ligii secunde. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, Look Sport și TV Telekom Sport. ...

- FCSB primește azi vizita lui Poli Iași, intr-o partida din etapa a 6-a a Ligii 1. Duelul incepe la ora 21:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveTEXT de la 21:00 » FCSB - Poli Iași Vezi AICI live + statistici Vezi AICI programul etapei #6!Vezi AICI…

- Hermannstadt și Academica Clinceni joaca azi, de la 17:00, in primul meci din etapa a 6-a din Liga 1. Partide e liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. liveTEXT de la 17:00 » Hermannstadt - Academica Clinceni Click AICI pentru live + statistici Echipele de…

- Hermannstadt și CS Universitatea Craiova se infrunta azi, de la ora 18:00, intr-o partida din etapa a 4-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 18:00 » Hermannstadt - Craiova Vezi AICI live+statistici Echipele probabile: …

- Liga 1 se reia azi cu partida dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 18:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 18:00 » Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș Vezi aici live+statistici Echipele…

- CFR Cluj și Poli Iași se dueleaza sambata, in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul se va juca in Gruia, de la ora 21:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Echipa de fotbal FC Hermannstadt a invins cu scorul de 2-0 formatia de liga a treia FC Csikszereda Miercurea Ciuc, intr-o partida amicala disputata sambata, a anuntat gruparea sibiana pe contul sau de Instagram potrivit Agerpres. Golurile sibienilor au fost marcate de Razvan Dalbea (din penalty)…

- Hermannstadt și U Cluj joaca miercuri, de la 18:00, returul barajului pentru un loc in ediția urmatoare a Ligii 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Sibienii s-au impus in tur, scor 2-0. live de la 18:00 » Hermannstadt - U Cluj Vezi AICI…