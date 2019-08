Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt a invins, vineri, pe teren propriu, la Targu Mures, cu scorul de 2-1 (1-0) formatia Academica Clinceni, in primul meci al etapei a VI-a a Ligii I, potrivit news.ro.Au marcat: Patriche '3 (a), Debeljuh '90+5 / Vojtus '80. 1-0, min.3: Caiado a centrat din corner, iar Patriche…

- FC Argeș a invins, duminica, Sportul Snagov, cu scorul de 3-0, in etapa a doua a Ligii 2, potrivit Mediafax.Blejdea a inscris trei goluri pentru argeșeni, in minutul 52, 73 și 79, dand scorul final al partidei. Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii In…

- Academica Clinceni a castigat derby-ul nou-promovatelor in Liga 1, 3-1 cu Chindia Targoviste. Dambovitenii au deschis scorul inca din minutul 3. Andrei Burlacu a marcat rapid pentru Chindia, dar Vojtus a egalat in minutul 19. Cinci minute mai tarziu, Barbu i-a adus in avantaj pe ilfoveni, iar Buziuc a…

- Programul etapei a treia a Ligii I, potrivit news.ro. Vineri, 26 iulie Ora 18.00 Politehnica Iasi - Academica Clinceni Ora 21.00 FC Voluntari - Astra Giurgiu Citeste si Viitorul lui Hagi a inceput sezonul de Liga 1 in tromba. A castigat si cu Chindia Targoviste Sambata,…

- ACS FC Academica Clinceni a promovat in premiera in Liga I de fotbal, vineri, dupa ce a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 37-a a Ligii a II-a de fotbal. Academica Clinceni, antrenata de Ilie Poenaru, s-a impus prin golurile marcate de Razvan Patriche…

