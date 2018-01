Stiri pe aceeasi tema

- Au fost amendate cu 20.000 de lei televiziunile B1 TV si Antena 1, apoi, Romania TV cu 15.000 de lei, Antena 3 cu 12.000 de lei, Realitatea TV si Digi 24 cu 10.000 de lei, si Kanal D cu 5.000 de lei. Prima TV si Antena Stars au fost sanctionate cu somatii publice. Sanctiunile care au trecut la vot au…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- "20.000 sa fie, de dimineata... Cum e sa te trezesti dimineata si sa afli ca traiesti intr-o tara profund nedreapta?! In Romania a ajuns o obraznicie sa reactionezi la declaratiile hazardate si periculoase facute de reprezentantii unor partide politice. Am reactionat la mizeriile initiate…

- Valentin Jucan anunța ca a informat președintele Consiliului Național al Audiovizualului – C.N.A. in legatura cu decizia sa de renunțare la calitatea de membru al Consiliului. Decizia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie.„Pana la finalizarea mandatului meu, respectiv pana la data…

- Valentin Jucan, membru CNA, și-a depus astazi demisia la Consiliul Național al Audiovizualului, aceasta incepand sa iși produca efecte de miercuri 17 ianuarie, anunta paginademedia.ro. El a precizat in fața membrilor ca motivele care au stat la baza acestei decizii sunt proiectele personale…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Timp de 8 ore stema Romaniei a fost acoperita, cea ce poate echivalat cu o…

- Analistul politic Cozmin Gușa a declarat, în direct la Realitatea TV, ca prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa dea explicații în cazul agentului de poliție acuzat de pedofilie nu a fost prins mai devreme, ci în

- ”Stiu, unora le pute rau democratia asta, cu alegeri, Parlament, legiferare. Mie imi vine sa vars, de exemplu, cand citesc astfel de stiri: un prefect (nu conteaza cine-i, n-am auzit de el pana azi) a fost ridicat in 2015 de DNA si incarcerat 24 de ore pentru "abuz in serviciu cu obtinere de foloase…

- „Orice discutie cu "Tudorel" Tudose pe marginea legilor justitiei este inutila. PNL l-a somat sa se implice inca inainte de adoptare si nu a facut nimic. Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”, a scris presedintele PNL pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. Citeste si PNL: Singura…

- Se sparge monolitul PSD. Omul lui Dragnea de la Cluj nu sustine siluirea Codurilor Penale dorita de zeci de pesedisti Chiar inainte de Craciun, zeci de social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care vor sa modifice substantial Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Pesedistii vor…

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Rareș Bogdan…

- Intr-o maniera proprie, lejera si umoristica, asa va aducem anul acesta spiritul sarbatorilor de iarna in casele dumneavoastra!Un filmulet in care apar vedete ale postului Realitatea TV a devenit viral, de Craciun, pe internet. In colajul video apar Cozmin Gusa, Rares Bogdan, Octavian…

- Membru in departamentul de scouting al celor de la CFR Cluj, Marius Bilașco a vorbit despre posibilitatea ca Raul Rusescu și Alexandru Ionița sa ajunga la formația care ocupa locul 1 in prezent in Liga 1. "Nu sunt tratative cu Raul Rusescu. Chiar n-a fost nicio discutie. Nici macar noi intre noi n-am…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Radu Herjeu, membru CNA a facut afirmații dure despre Viziteu, intr-o postare pe Facebook. ”Cam cat de penibil sa fii sa propui 6500 (sase mii sase sute!!!!) de amendamente la modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor, care are 230 de articole cu totul??? Oare aia care i-au votat pe…

- Curtea Constituționala a respins sesizarea deputatului PSRM Vlad Batrincea și a stabilit ca mandatul președintelui Republicii este incompatibil cu calitatea de membru al vreunui partid politic.

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 7 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de jazz simfonic. Atat dirijorul Razvan Metea, cat si solistul concertului, violonistul Cornel Bucsa, sunt la prima colaborare cu orchestra institutiei. In program: John Klenner/Jimmy Carroll – Just…

- Prima apariție publica a Regelui Mihai in Cluj. Rolul Casei Regale in crearea Clujului modern FOTO Istoricul Cornel Jurju a dezvaluit ca prima apariție publica a Regelui Mihai in Cluj a avut loc in anul 1932. Fotografia care surprinde vizita face parte parte din expozitia „Casa Regala a…

- Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a fost dat în judecata de președintele Federației Române de Fotbal, Razvan Burleanu, pentru declarațiile facute la o emisiune a lui Rareș Bogdan, "Jocuri de putere".

- Avertisment BNR: Creșterea economica poate fi periculoasa Majorarea cheltuielilor intr-un moment de creștere economica peste potențial poate deveni o povara in momentul in care economia revine la normal sau, mai rau, intra in recesiune. Este avertismentul vice-guvernatorului BNR Liviu Voinea,…

- Razvan Burleanu și Florin Prunea iși continua razboiul pe care l-au avut in ultimii ani. Actualul președinte al Federației Romane de Fotbal a decis sa-l dea in judecata pe fostul portar al Generației de Aur. "Razvan Burleanu m-a dat in judecata și contesta declarațiile facute la o emisiune a lui Rareș…

- De Ziua Nationala, jurnalistul Realitatea TV Rares Bogdan a postat pe pagina sa de Facebook cateva poze din Miercurea Ciuc: "Acest oraș este in ROMANIA. Cu toate acestea nu este nici un steag arborat de 1 Decembrie. De Ziua Naționala unii ne sfideaza", a scris jurnalistul.Citește și: S-a AFLAT!…

- In locuinta in care sta cu chirie ministrul de Interne, Carmen Dan, care afirma ca a gasit un dispozitiv de inregistrare ascuns intr-o priza, a locuit anterior atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti, a afirmat miercuri seara realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan, in emisiunea Jocuri de Putere.

- Consiliul de Administratie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii in economie. Presedinte este o contabila din Constanta.Elena Vlad are un birou de expert contabil la Constanta, pe PFA, iar in luna septembrie a acestui ani a mai fost numita membru in CA al companiei Confort…

- Actrita Stela Popescu a fost gasita decedata in propria locuinta de un membru al familiei care a sunat la 112, informeaza Mediafax, citand SMURD. Politia Capitalei anunta ca a fost deschis un dosar de moarte suspecta, trupul neinsufletit al acesteia ...

- Dragnea a participat joi, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la reuniunea organizatiei pensionarilor PSD, in timp ce Parlamentul dezbatea motiunea de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Cei doi presedinti de Camere au iesit de la sedinta plenului…

- Consilierul președintelui turc, Yalcin Topcu, a afirmat ca Turcia trebuie sa reconsidere calitatea sa de mebru NATO. Acesta a mai ținut sa precizeze faptul ca Turcia are a doua cea mai mare armata din alianța, dupa Statele Unite. Afirmația acestuia a venit la scurt timp dupa ce Recep Erdogan…

- Demisia intempestiva a europarlamentarului roman Sorin Moisa din PSD, dar și din grupul S&D al Parlamentului European, a starnit dezamagire printre foștii colegi, aceștia fiind neplacut surprinși atat de motivația eurodeputatului, cat și de maniera in care a fost prezentata. Claudia Țapardel,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, ar fi fost santajat de Liviu Dragnea in chestiunea rachetelor Patriot, a sustinut Rares Bogdan, sambata, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO. Afirmatiile realizatorului tv sunt contrazise de Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru…

- Realizatorul TVR Ionuț Cristache a anunțat ca-l va da in judecata pe jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, acuzandu-l ca s-a invațat sa jigneasca fara sa o pațeasca. „#bogdanguradeaur vrea atentie! Sa i dam! Te mai cauta procurorii prin dosarul lui Vanghelie? Daca Vanghelie conducea inca sectorul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat luni seara pe seful SPP Lucian Pahontu ca incearca sa faca racolari in PSD, numindu-l pe acesta „postasul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea a refuzat sa faca alte precizari, spunand ca pot oferi informatii cei pe care seful SPP i-a abordat.

- Jurnalistul a reacționat dur dupa ce a aflat de amenda. [citeste si] "Ar trebui sa vorbesc despre ticaloși, iar ticaloșii se afla la CNA. Atunci cand vorbești, atunci cand aduci invitați foarte buni, atunci cand ești singura televiziune care arata adevarul, atunci cand devii lider de…

- Marți seara, realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, a avut o ieșire furtunoasa pe o rețea de socializare. Acesta nu s-a mai putut abține și a lansat un atac distructiv.Dupa ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat Realitatea TV, cunoscutul jurnalist i-a criticat in termeni…

- Motivul pentru care Realitatea TV a fost amendata cu 85.000 de lei pentru incalcarea de prevederi privind dreptul la propria imagine prin unele afirmatii la adresa unor membri ai CNA facute in emisiunea ”Jocuri de putere” din 28 septembrie. Amenda de 85.000 de lei a fost propusa de Valentin…

- "... anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunța pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piața Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ați stat ca niște șobolani, ca nu v-a convocat Securitatea, boilor! Sa va faca Tudor Chirila și cu Rareș Bogdan endoscopie,…

- Rareș Bogdan i-a dat un raspuns dur, in direct, la Realitatea TV, medicului Razvan Constantinescu care publicase un mesaj revoltator pe Facebook la adresa protestatarilor antiguvernamentali."CA TOT SUNT FURIOS... anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunța pe Facebook…

- Autorul atacului armat din Texas a fost identificat in persoana lui Devin Patrick Kelley, un tanar de 26 de ani, au precizat surse din cadrul anchetei, citate de CNN. Devin Patrick Kelley, autorul atacului armat din Texas, in urma caruia 26 de persoane au fost ucise , a fost membru al Forțelor Aeriene…

- Rares Bogdan a avut o reacție extrem de ferma, in emisiunea Jocuri de Putere, de la Realitatea TV, dupa ce a auzit afirmatiile lui Serban Nicolae. Reamintim ca senatorul a spus in cadrul dezbaterilor privind declararea zilei de 26 Octombrie Ziua Miscarii de Rezistenta Armata Anticomunista, ca partizanii…

- Realizatorul "Jocuri de putere" a comentat, în direct, la Realitatea TV, dezvaluirea fostului colonel SRI Daniel Dragomir, potrivit caruia întâlnirea din casa fostului ministru Gabriel Oprea din seara alegerilor prezidențiale din

- Un membru al guvernului catalan destituit a anuntat luni ca isi exercita in continuare responsabilitatile, postand pe o retea de socializare o fotografie cu el la birou, in pofida faptului ca guvernul central de la Madrid a decis sa preia controlul direct asupra Cataloniei, dupa declaratia de independenta…

- Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale, probabil va fi numit de presedintele Donald Trump la conducerea institutiei, desi actualul sef, Janet Yellen, ar trebui sa ramana in functie, considera economisti din SUA. Jerome Powell, avocat si fost…