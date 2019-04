Herjeu, despre ură, după mesajul lui Tocilescu ”Fostul membru USR, Alex Tocilescu, vorbește despre foștii lui colegi. Printre altele, spune "Ce ne unește e ura fața de... " Lasand la o parte faptul ca el, venit din interior, confirma ceea ce știa toata lumea din exterior (mai puțin abonații la propaganda), nu poți sa nu te gandești ca ura, viscerala in acest caz, n-a adus niciodata in istorie decat crucificari, ruguri și lagare! Iar oamenii manați de ura n-au fost niciodata creatori de bine! Și pentru ca, așa cum spune tot el, "USRului i se iarta inca orice", vinovația cronicizarii urii la nivelul societații revine și celor care ii cauționeaza,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

