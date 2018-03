Herculane Project: studentii de la arhitectura care vor sa reabiliteze Baile Herculane

Stiri pe aceeasi tema

- Doi studenți nigerieni, care vindeau droguri in cluburile din Timișoara, au fost prinși de polițiști, in urma unei operațiuni realizate cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Timiș.

- In data de 14 martie, la Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Timisoara incep cursurile de limba japoneza sustinute de Excelenta Sa Kanji Tsushima, fostul ambasador al Japoniei in Romania. Anuntul a starnit un interes urias din partea timisorenilor, peste 400 inscriindu-se inca din primele…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara au acces gratuit la unul dintre cele mai utilizate instrumente software, suita Office 365 ProPlus. Incepand de anul acesta toai vor putea avea, pe calculatoarele personale, progamul Microsoft, cu licența.

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual. "Turistii straini care vin in Romania…

- Una dintre cladirile emblematice ale Timișoarei vrea sa țina pasul cu vremurile. Studenții de la Arhitectura sunt invitați acum sa accepte o provocare care le-ar putea aduce și premii importante. Este vorba despre un concurs de idei pe tema „Extindere Hotel Continental”.

- O tanara de 27 de ani din Timisoara l-a luat acasa pe un batran pe care l-a vazut in parcarea unui supermarket, cu hainele murdare si ude. Tanara voia doar sa ii dea o patura batranului, dar a ajuns sa il ia in casa, unde i-a oferit o masa calda si l-a gazduit pentru o noapte.

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei! Doua destinații vor fi introduse pe aeroportul din Timișoara de catre compania... The post Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi, 27.02.2018, in intervalul orar 13:00 ndash; 27.02.2018, ora 18:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: 179 autoutilaje si s a raspandit 20,5 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: 383 autoutilaje si s au raspandit 346,25 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA:…

- Astazi, 27.02.2018, in intervalul orar 05:00 ora 13:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: 216 autoutilaje si s a raspandit 1 tona material antiderapant; DRDP BUCURESTI: 287 autoutilaje cu lama si s au raspandit 344,9 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: 222 autoutilaje…

- Traficul a fost dat peste cap, marti dimineata, in zona centrala a Timisoarei, in urma unui accident. The post Accident in Timisoara! Trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Situația a ieșit la iveala dupa ce mai mulți cititori ne-au scris pe adresa redacției ca stau in frig, temperaturile exterioare scazand cu mult sub zero grade. Mai mult, de sambata noaptea, Timișoara a intrat sub cod galben de ger. „Nu se mai poate cu apa calda, nu este presiune deloc, este…

- Prefectul de Timis, Eva Andreas, a avut, la finele acestei saptamani, o discutie cu reprezentantii companiei ENEL. Bezna de pe marile bulevarde din Timisoara a devenit un fenomen obisnuit, insa probleme sunt in mai toate localitatile din judetul nostru. La orice mica intemperie, abonatii ENEL raman…

- Timisoara literara si cea stiintifica s-au reunit vineri in sala de cenaclu a revistei "Orizont", unde publicul s-a intalnit cu o triada de laureati... The post O triada de laureati ai Academiei, oaspeti la „Orizont” appeared first on Renasterea banateana .

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Fotbalistul Florin Gardos (29 de ani), prezentat oficial, joi, la CS Universitatea Craiova, a declarat intr-o conferinta de presa ca ar fi un lucru extraordinar sa castige titlul de campion cu gruparea olteana in actualul sezon, informeaza Agerpres. „Am ales sa vin la Craiova pentru ca aici am fost…

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- Victoria obtinuta la Timisoara, 2-1 cu ACS Poli, a apropiat Iasiul la un singur succes de play-off. Indiferent de celelalte rezultate din ultima runda a sezonului regulat, CSM Poli Iasi va intra in play-off daca va bate campioana Viitorul, sambata, in Copou. O accedere in primele sase clasate ale…

- Cinci sportivi reșițeni au participat zilele trecute la o gala de kickboxing la Timișoara. Prezența celor cinci reprezentanți ai municipiului de pe Barzava la gala Interclub Tamashi Kickboxing nu a trecut neobservata, astfel ca reșițenii s-au facut remarcați in ringul de la sala Constantin…

- de promovare la Timișoara (13.02.2018) și la Craiova (15.02.2018) Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au continuat acțiunile de promovare a oportunitaților de finanțare europene prin organizarea unor noi intalniri de lucru la Timișoara și la Craiova. La aceste evenimente…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat luni, intrebat cum vede faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior, ca toti cei care au experienta in domeniul securitatii si au calitatea…

- La Agenția pentru Protecția Mediului din Timișoara, intr-unul dintre birouri, lucreaza un tanar economist, care cumuleaza mai multe sarcini, care de care mai ... The post Un cronicar al satului „cel veșnic și veșnic tanar” appeared first on Renasterea banateana .

- Joi, 15 februarie 2018, la Palatul Bragadiru din București a fost lansat oficial in Romania Anul European al Patrimoniului. La evenimentul organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, in colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, au participat doamna Angela Cristea, șeful Reprezentanței,…

- In programul de dezvoltare – investiții din cadrul proiectului de buget al Timișoarei pentru anul 2018 se afla mai multe poziții de finanțare a unor studii și proiecte pentru, de exemplu, un Aquapark, o Sala polivalenta de 16.000 de locuri, Fantana muzicala din Parcul Botanic, Metrou și multe altele.…

- Posibilitatea calificarii in play-off-ul Ligii I de fotbal a incins atmosfera la CSM Politehnica Iasi. Fiind sigura de accederea in grupa I a esalonului de elita cu doua victorii in ultimele doua runde, ba chiar si, bazandu-se pe jocul rezultatelor, cu un succes cu Viitorul, in ultima runda si un egal…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- Un medic susține ca peste 200 de oameni din județul Timiș ajung, anual, la spital cu accidente vasculare care se produc din cauza fibrilației atriale. Un simplu test poate depista aceasta fibrilație, iar zilele acestea poate fi facut gratuit in unele farmacii din Timișoara. Vedeți condițiile!

- Joi, 15 februarie, de la ora 18:00, va avea loc, la Centrul Multifuncțional Bastion vernisajul expoziției de proiecte „Malurile Begai – Strategii pentru 2021”, organizata de Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Timișoara și Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș. Expoziția…

- La proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana s-au inscris 3.971 de candidați din Timiș. Luni, 12 februarie, au fost evaluați deja 1.908 candidați, iar unul dintre aceștia a fost eliminat. Elevul a fost prins cu telefonul mobil in timpul probei,…

- Basarabeanul Mihail Zaiaț și colegul sau, Cristian Chitucea, au pus la punct detaliile acestui eveniment și au fost susținuți de Primaria Reșița, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița și Asociația Județeana de Fotbal Caraș-Severin. Studenți basarabeni…

- Furtul s-a petrecut in 5 februarie intr-un supermarket amplasat in Piața Balcescu din Timișoara. In imagini hoțul poate fi observat cum se mișca in spatele batranului și iși mascheaza mana de camera cu un ghiozdan. Cu toate acestea, manevra poate fi observata ușor și momentul in care hoțul…

- Sediul Casei de Cultura a Studentilor din Timisoara, care se afla in cladirea apartinand Episcopiei romano-catolice, se afla intr-o stare deplorabila... The post O noua casa pentru studentii timisoreni appeared first on Renasterea banateana .

- Liga 1, etapa 24. CSU Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe (duminica, ora 20:45, Digi, Telekom, Look). Oltenii se pot apropia de CFR Cluj și de FCSB, primele doua clasate terminand la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sambata. CSU Craiova – Sepsi Pentru acest joc, Craiova nu poate beneficia de serviciile…

- Sfarsitul primului semestru al actualului an universitar reprezinta, pentru studentii Facultatii de Arhitectura si Urbanism de la Universitatea Politehnica Timisoara, o incununare a muncii depuse pana acum. In etapa actuala acestia, impreuna cu profesorii coordonatori, organizeaza mai multe expozitii…

- Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul Universitații de Vest din Timișoara sunt puși intr-o situație neplacuta, in momentul in care vor... The post Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul UVT sunt puși intr-o situație neplacuta appeared first on Renasterea banateana…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia in curand de un centru de invațare, al carui scop este reducerea riscului de abandon universitar in primul an de studiu. Instituția a caștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub…

- Studentii timisoreni se pregatesc sa fie gazde bune pentru colegii lor din intreaga lume, cu ocazia unei noi editii a International Student Week in Timișoara (ISWinT). Acest festival de tradiție implineste 25 de ani și, in 201, va avea loc in perioada 23 iulie – 2 august. Sunt așteptați studenți din…

- Așa cum Jurnal CS și Caon.ro au anunțat inca de saptamana trecuta, in vacanta de iarna au parasit echipa Alin Tundrea si Herman Bona, iar Cosmin Tutul a plecat in Austria. Au fost adusi in lot alti trei sportivi – Cristian Bloju de la CSM Scolar Resita, Bogdan Gulea de la Rapid Buchin si…

- Noul an a inceput așa cum s-a terminat cel precedent: cu proteste in marile orașe vizavi de macelarirea legilor justiției de catre grupul organizat in faradelegi care a preluat puterea in Romania in urma cu puțin mai mult de un an.

- Sambata, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania a organizat la Timișoara un protest impotriva modificarilor legilor justiției, in forma propusa recent in Parlamens. Au participat peste 100 de persoane la protest.

- Peste 200 de studenti din toata tara au protestat sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scria “Justitia”. Potrivit Mediafax, cei peste 200 de tineri din intreaga tara au participat, in weekend, la Adunarea Generala Extraordinara…

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…

- Liderii studenților din toata țara s-au intalnit la Timișoara, in perioada 4-7 ianuarie, la Adunarea Generala Extraordinara a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR). Pe langa sesiunile formale ale Adunarii Generale, liderii studenților doresc sa continue poziția adoptata…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Protestul este programat de la ora 9.30. De asemenea, sunt programate proteste, in intervalul…

- Aproximativ 150 de persoane protesteaza pentru a doua seara la rand in fata Palatului Parlamentului, in timp ce Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache continua dezbaterile pe legile justitiei. Si la Timisoara au loc proteste, marti seara, mii de oameni mergand in mars pe strazile orasului,…

- 'In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile pe care le prevedere Constitutia, pe de o parte, pe care le prevad legile speciale, pe de alta parte. Fiecare…

- Deputatul PSD Matei Suciu, președintele PSD Timișoara, Florica Barsașteanu, și trei primari din Timiș sunt pe lista marilor beneficiari ai modificarii Legii ANI. Potrivit acestei modificari, aleșii cu probleme de integritate, inclusiv cei care au primit sentințe definitive, sunt declarați nevinovați.