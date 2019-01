Herb Kelleher, pionier al curselor aeriene low-cost si cofondator al companiei Southwest Airlines, devenita un brand de renume in aceasta industrie, inspirata din personalitatea sa neconventionala, a murit joi la varsta de 87 de ani, au anuntat reprezentantii firmei americane, citati de Reuters.



Herb Kelleher a infiintat compania Southwest Airlines in colaborare cu Rollin King in urma cu peste 50 de ani, iar primul zbor oficial al acesteia a avut loc in iunie 1971. Rollin King a murit in 2014 la varsta de 83 de ani.



Compania Southwest Airlines, al carei sediu se afla in…