Henry Thomas, actorul din filmul "E.T. Extraterestrul", arestat pentru conducere în stare de ebrietate Henry Thomas, actorul care in copilarie l-a interpretat pe Elliot din filmul "E.T. Extraterestrul", a fost arestat in Tualatin, din statul Oregon (SUA), pentru conducere sub efectele unor substante toxice, a informat marti politia din acest stat citata de EFE. Politia a primit un apel luni noapte de la un sofer care a informat ca pe sosea este o masina oprita si care blocheaza trecerea in Tualatin, o localitate din comitatul Washington. Agentii l-au gasit pe actorul in varsta de 48 de ani in masina, adormit cu capul pe volan. Dupa ce l-au trezit el s-a laudat in fata politistilor ca este un actor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

