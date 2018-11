Henri Matisse: „Creativitatea cere curaj” Nascut pe 31 decembrie 1869 [1] , fiu al unui negustor de grane, ambiționandu-se, inainte de toate, pentru rolul de avocat, a intrat in lumea desenului [2] , descoperind /astfel/ universul artei… Plecat la Paris si inscris la Academia „Julian”, experientele sale artistice au fost legate de „Ecole des Beaux-Arts” [3] ; prietenii [4] i-au fost aproape, dar mai mult a contat faptul ca, in 1899, Matisse a inceput sa studieze pictura in atelierul lui Eugene Carriere [5] . Anul 1904 reprezentase un punct de cotitura in creatia lui Matisse; dupa prima expozitie pe care i-a organizat-o Ambroise Vollard,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nascut pe circuit, construit pentru drum”. Modelul de serie Audi R8 facelift debuteaza la doar cateva zile dupa ce a avut loc premiera modelului R8 LMS GT3 la Salonul Auto de la Paris. In afara de infatisarea care ii accentueaza si mai mult caracterul sportiv, masina in caroserie Coupe si Spyder au…

- Casa in care s-a nascut sculptorul Constantin Brancuși, situata in localitatea gorjeana Hobița, s-a prabușit de tot dupa ce ultimul zid care mai statea in picioare a cazut din cauza vremii zilele trecute. Locuința in care a copilarit Brancusi se afla in satul Hobita, din judetul Gorj, la aproximativ…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști francezi, cantarețul Charles Aznavour a murit, luni, la varsta de 94 de ani. Charles Aznavour a fost un cantareț, compozitor, actor și activist public francez de origine armeana. El a fost unul dintre cei mai simpatizați și mai longevivi cantareți francezi, fiind…

- Cantaretul francez Charles Aznavour a murit, au anuntat media franceze, transmite luni Reuters, citat de Agerpres.ro. Charles Aznavour nascut Shahnour Varenagh Aznavouria , s a nascut pe 22 mai 1924, la Paris. A fost un cantaret, compozitor, actor si activist public francez de origine armeana. Este…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O instalatie de Adrian Ghenie inspirata de o lucrare a lui Rembrandt, un dialog virtual intre Theodor Pallady si Henri Matisse pe tema "La blouse roumaine", precum si un concert al Orchestrei Nationale de Tineret alaturi de pianistul Radu Lupu se…

- "A fost un gigant in tot ceea ce a realizat si a murit inconjurat de cei pe care ii iubea, traind o viata plina de creativitate minunata si de initiativa", a declarat, intr-un comunicat, sotia sa, Lady Naipaul. Vidiadhar Surajprasad Naipaul - pictor al exilului, al micilor oameni si al imperiilor…

- Taragotistul Dumitru Farcas a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 80 de ani, intr-un spital din Cluj-Napoca, unde se afla internat pentru o interventie. "Dumitru Farcas a fost un model pentru perioada in care romanii au trecut odata cu el si odata cu mesajele pe care le-a transmis…

- In varsta de 93 de ani, Mikis Theodorakis "a fost transferat vineri la un spital din Atena dupa o durere puternica la nivelul pieptului si o anomalie cardiaca", precizata jurnalistii de la agentia ANA.Medicii eleni au declarat ca artistul este in prezent "in afara unui pericol imediat",…