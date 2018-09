Stiri pe aceeasi tema

- Transplantul de organe este una dintre intervențiile care salveaza anual viața a peste 120 de mii de oameni din intreaga lume. Iar transplantul renal este operația cea mai frecventa, un numar de peste 80 de mii de persoane primind un rinichi sanatos de la un donator. In topul țarilor care fac cu succes…

- Insuficienta soferilor de taxi va fi solutionata in curand. La decizia ministrului Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost creat un grup de lucru care va veni cu solutii pentru ameliorarea situatiei. "Am depistat cateva probleme care sunt pentru moment.

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea firmelor romanești, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru„Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS). In servicii, principalele cauze care…

- Presedintele Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a afirmat, luni, la intoarcerea lotului Romaniei de la Campionatele Europene de la Glasgow ca sportivilor nu le este recomandata dieta, asa cum preciza ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si ca suma de 25 de lei pentru diurna…

- E vorba de o femeie in varsta de 63 de ani, din Iasi, care a consumat ciuperci in urma cu patru zile si dupa ce nu a mai putut suporta starea de rau a ajuns la spital. In urma observatiilor s-a confirmat ca este o intoxicatie accidentala cu ciuperci si ca femeia are insuficienta renala acuta, febra…

- Tot mai mulți bacauani se prezinta la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau cu simptome de intoxicație cu ciuperci. Suntem in plin sezon, așadar medicii se așteapta la inmulțirea acestor cazuri. „Pana acum am avut 11 pacienți care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Uniunea Europeana (UE) considera ridicarea starii de urgenta in Turcia, joi, ”un pas in directia buna”, insa o considera insuficienta, din cauza puterilor extraordinare acordate autoritatilor si mentinerii mai multor elemente care restrang libertati, relateaza AFP. ”Sfarsitul starii de urgenta aflate…