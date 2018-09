Stiri pe aceeasi tema

- Considerat punctul de echilibru al defensivei FCSB-ului, Bogdan Planic (26 de ani) nu trece prin cea mai buna perioada, iar Helmuth Duckadam (59 de ani) a ramas surprins de randamentul din ce in ce mai slab al aparatorului sarb.

- Ilie Dumitrescu a analizat jocul FCSB-ului din victoria cu Dunarea Calarasi, 2-0. Fostul component al ”Generatiei de Aur” a laudat jocul prestat de elevii lui Dica si a avut o remarca interesanta, spunand ca acesta vrea un joc mai ofensiv in acest sezon, scrie Mediafax.FCSB a facut un meci…

- Nicolae Dica ar putea pleca de la FCSB daca in urmatoarele 5 meciuri echipa nu obține rezultate bune. Tehnicianul a primit ultimatum de la Gigi Becali, care a anunțat ca va lua o concluzie dupa ultima etapa a turului din sezonul regulat. Președintele de imagine al FCSB-ului, Helmuth Duckadam, nu crede…

- Nicolae Dica a explicat cum a luat decizia de a-l pune pe Bogdan Planici capitan la FCSB. Tehnicianul roș-albaștrilor recunoaște ca Mihai Pintilii a fost prima soluție, dar acesta a refuzat. Impreuna cu Mihai Stoica și patronul Gigi Becali s-a luat decizia ca fundașul sarb adus vara trecuta sa devina…

- Marius Maldarașanu, antrenorul Astrei Giurgiu, nu e inca mulțumit de jocul echipei sale, in ciuda victoriei convingatoare de pe terenul Chiajnei, 3-0. "Ma bucur foarte mult pentru aceasta victorie. Am avut emoții foarte mari meciurile trecute, nu reușeam sa inchidem jocul cand conduceam cu 1-0. E greu…

- FCSB duce lipsa de trofee in ultimii ani, insa nu duce lipsa de baieți duri și extrem de ”petrecareți”. Vicecampioana Romaniei și-a incheiat primul stagiu de pregatire de la Brașov, iar Nicolae Dica le-a dat pauza jucatorilor sai pana duminica atunci cand vor pleca in cantonament in Olanda.

- Dezvaluita miercuri de ProSport, ascensiunea lui Ovidiu Popescu in ochii lui Nicolae Dica si ai staff-ului tehnic de la FCSB a fost confirmata, joi seara, de Gigi Becali. Daca pe finalul anului trecut era dat ca si plecat, mijlocasul central e vazut, acum, drept un punct fix in noul...

- FCSB – Colțea Brașov. FCSB va disputa miercuri, 27 iunie, de la ora 17:00, o ultima partida amicala in stagiul de pregatire de la Brasov, impotriva celor de la CS Coltea Brașov. Partida va avea loc pe Stadionul Carpați, care gazduiește echipa din Liga a IV-a, și va fi transmisa in direct de canalul…