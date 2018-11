Stiri pe aceeasi tema

- Natiunilor. Dupa ce Romario Benzar s-a accidentat si nu a mai facut deplasarea, Razvan Marin (22 de ani) a avut probleme fizice in timpul antrenamentului oficial si a devenit incert pentru partida de marti seara (21:45).

- Fotbaliștii pe care-i lauda exagerat Gigi Becali se prabușesc. Dennis Man, Olimpiu Moruțan și Florinel Coman sunt in mare pericol. E mai convenabil sa te "masacreze" Gigi, ca pe Dybala, care a ieșit din criza in ziua in care patronul FCSB il numea "piticanie". ...

- Ilie Dumitrescu, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre situația actuala de la echipa roș-albastra și a spus ca Nicolae Dica are o problema in alcatuirea primul "11". Dumitrescu a spus ca mijlocașul Olimpiu Moruțan trebuie sa fie titular, in spatele varfului, și ca Dica trebuie sa aleaga doi titulari…

- FCSB s-a impus in meciul cu Dunarea Calarași, 2-0, deși patronul Gigi Becali a cerut o victorie la peste trei goluri. (Detalii aici) Jucatorii lui Nicolae Dica au avut o evoluție sigura și au controlat partida cu formația nou-promovata. Dennis Man, marcatorul unui gol, a fost cel mai bun om al meciului,…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, plateste cele mai mari salarii din Liga 1 Betano. Finantatorul a dezvaluit o discutie purtata in vestiar cu Florinel Coman, care a recunoscut in fata lotului ca sunt sume imense ce le intra lunar in cont. In ciuda investitilor facute,...

- Gigi Becali a fost atacat din interior: ”Se inșeala! Ma deranjeaza”. Gigi Becali, personajul cu gura cea mai bogata din sportul romanesc, ii deranjeaza și pe apropiați cu interminabilele sale discursuri televizate. Jucatorii au fost obișnuiți sa taca și sa indure criticile patronului. Exista, insa,…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a comentat cele doua schimbari importante pregatite de Cosmin Contra pentru duelul cu Muntenegru din aceasta seara: Keșeru in locul lui Țucudean și Maxim in locul lui Budescu. "Azi, la 18:30, Cosmin a anunțat titularii, atunci s-a hotarat. Așa a vazut…

- Naționala Romaniei se apropie de debutul in Liga Națiunilor, care este pe 7 septembrie, cu Muntenegru, la Ploiești. Federația Romana de Fotbal a realizat un clip special pentru acest prim meci. Echipa naționala cere sprijinul suporterilor, chiar daca la primul meci nu vor putea veni la stadion. Nița,…