- Fostul lider al Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) si fostul vicecancelar Heinz-Christian Strache si-a anuntat marti retragerea din politica, dupa infrangerea suferita de partidul sau in alegerile de duminica, pe fondul scandalurilor care au afectat aceasta formatiune, relateaza…

- Politicianul in varsta de 50 de ani, unul din principalii exponenti ai populismului din Europa, si-a anuntat decizia inaintea unei reuniuni a responsabililor din FPOe programata pentru marti la care urma sa se discute expulzarea sa. FPOe a cazut cu aproape 10 puncte la scrutinul de duminica, la care…

- Procurorii austrieci au informat joi ca fostul vicecancelar Heinz-Christian Strache este acuzat de frauda, cu doar trei zile inaintea alegerilor parlamentare din aceasta țara, informeaza site-ul agenției de presa DPA.Strache, fost vicecancelar și lider al Partidului Libertații (FPO) este acuzat…

- Parchetul din Viena a anuntat marti ca a fost lansata o ancheta privind o posibila deturnare de fonduri in interiorul partidului austriac de extrema dreapta FPOe (Partidul Libertatii). Anuntul survine cu cinci zile inaintea alegerilor legislative considerate cruciale pentru viitorul acestui partid,…

- Potrivit media austriece, justitia se intereseaza in special de cheltuielile personale ale fostului lider al FPOe si vicecancelar Heinz-Christian Strache, constrans sa demisioneze in mai, in urma scandalului IbizaGate. O fosta garda de corp a lui Strache a fost retinuta in noaptea de luni…

- Norbert Hofer a preluat conducerea FPO in luna mai, in urma demisiei lui Heinz-Christian Strache, care si-a parasit functia in partid, dar si postul de vicecancelar, dupa scandalul de coruptie Ibizagate.Acest scandal a dus la caderea guvernului austriac, coalitie formata in 2017 si care…

- Autoritatile austriece au efectuat o perchezitie la locuinta fostului vicecancelar de extrema dreapta Heinz-Christian Strache, in cadrul unei anchete de coruptie, au anuntat marti media austriece, potrivit AFP.

- Un nou guvern de coalitie intre partidul conservator OVP si Partidul Libertatii (FPO, de extrema-dreapta) ar putea fi o optiune dupa alegerile anticipate din septembrie, a declarat fostul cancelar austriac Sebastian Kurz in interviuri aparute marti, relateaza Reuters. Coalitia pe care…