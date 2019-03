Heiko Maas: Orice amânare a Brexitului face situaţia din ce în ce mai dificilă ''Inainte de a trece la un hard Brexit, merita sa avem inca o runda de discutii in loc sa ne certam in legatura cu ce inseamna hard Brexit, adica o multime de dezavantaje pentru ambele parti'', a spus Maas la sosirea la reuniunea CAE.



Intrebat daca Brexit-ul ar putea fi amanat pana dupa alegerile europene din 23-26 mai, oficialul german a raspuns: ''Cu cat amanarea este mai lunga, cu atat situatia devine mai dificila'', potrivit Agerpres.



Parlamentul de la Londra a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexit-ului dupa data de…

Sursa articol si foto: rtv.net

