Heiko Maas, la adresa României: Riscă să piardă finanţările. Tăierea fondurilor, ”singura limbă înţeleasă acolo" Maas vrea ca unor state membre UE ca Romania, Ungaria si Polonia care incalca principii fundamentale UE sa li se taie finantarile europene si sa li se mpuna sanctiuni; taierea fondurilor ”este singura limba inteleasa acolo”

Romania - care detine presedintia semestriala a Uniunii - Ungaria si Polonia primesc finantari europene mai mari decat contributiile lor, iar taierea acestora poate reprezenta o parghie importanta, a apreciat joi, la radiodifuzorul ZDF, seful diplomatiei germane.



”Acestea sunt principii de baza pe care trebuie sa le respecte toate” statele membre UE, a subliniat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca fondurile si sa impuna sanctiuni tarilor membre care adopta legi nationale ce contravin principiilor de baza ale Uniunii Europene, precum un sistem judiciar independent si libertatea presei.

- Uniunea Europeana ar trebui sa taie finantarea si sa impuna sanctiuni statelor membre care adopta legi ce contravin principiilor fundamentale ale UE, precum existenta unui sistem judiciar independent si libertatea presei, a sustinut joi ministrul de...

- Intr-o declaratie pentru postul de televiziune ZDF, Maas a afirmat ca tari precum Polonia, Ungaria si Romania primesc mai multi bani de la UE decat contributia lor la bugetul comunitar, astfel ca reducerea finantarii s-ar putea dovedi benefica.''Exista principii esentiale de baza pe care…

- Philip Botstrom, liderul organizației de tineret a socialiștilor suedezi, a publicat in presa locala un articol in care cere ca S&D sa elimine PSD din grupul de partide social-democratice europene și de asemenea, activarea articolului 7 din tratatul UE fața de țara noastra. Botstrom spune ca socialiștii…

- Guvernul ungar i-a cerut presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa il retraga pe Frans Timmermans din functia de prim-vicepresedinte al executivului comunitar pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, in conditiile in care politicianul olandez a fost desemnat…

- Norica Nicolai susține ca ideea de a ingheța fondurile UE pentru țarile in care nu s-a respectat statul de drept este indreptata direct catre Polonia, Ungaria și Romania. Europarlamentarul susține ca exista premeditare in privința acestei decizii care afecteaza trei țari din Est. "Da, dupa parerea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, la Strasbourg, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca nu se poate vorbi despre activarea Articolului 7 impotriva Romaniei.In cazul in care ar fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene…

- In ultimul deceniu, impozitele bancare s-au raspandit treptat in economiile emergente din Europa, scrie publicația Euromoney . Ungaria a deschis drumul in 2010, cand guvernul Fidesz al lui Viktor Orban a aplicat o taxa pe activele sectorului. Slovacia a urmat exemplul Ungariei doi ani mai tarziu, iar…