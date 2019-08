Stiri pe aceeasi tema

- Heidi Klum a ajuns deja la al 3-lea mariaj! Celebra actrița și-a unit destinul cu iubitul ei, starul rock Tom Kaulitz, in varsta de 29 de ani. Fericitul eveniment a avut loc in luna ianuarie, iar Heidi Klum a ținut totul secret, pana acum.

- Heidi Klum, in varsta de 46 de ani, s-a maritat in secret cu iubitul ei, rockerul german Tom Kaulitz (29 ani). Marele eveniment ar fi avut loc in urma cu cateva luni. Potrivit unor surse citate de The Mirror , supermodelul și logodnicul ei cu 16 ani mai tanar s-ar fi casatorit in luna februarie, insa…

- Nunta lui Sergio Ramos cu Pilar Rubio a fost cel mai mediatizat eveniment monden al anului in Spania, iar la polul opus s-a situat nunta intima a lui Diego Simeone, 48 de ani, cu iubita sa, Carla Pereyra, 32 de ani. Perechea a ținut totul secret și a anunțat abia la final, pe Instagram, ca a avut loc…

- Sergiu Orzac (29 de ani) a parcurs lunga cale de la pustiul care isi facea bani de buzunar muncind ca salahor pe santier si manipulant de marfa la inginerul disputat de doua companii uriase, Renault si...

- Sergiu Orzac (29 de ani) a parcurs lunga cale de la pustiul care isi facea bani de buzunar muncind ca salahor pe santier si manipulant de marfa la inginerul disputat de doua companii uriase, Renault si Xtrac.