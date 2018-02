Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 februarie 2018, cu incepere de la ora 14.00, sediul PSD Maramures a prins culoare si viata, prin multitudinea de flori si doamne prezente la prima sedinta a Ligii Aleselor Locale PSD Maramures. In cadrul acestei intruniri, consilierul judetean Liliana Moga a fost desemnata presedinte al Ligii,…

- Modelul a fost contactata de revista Sports Illustrated pentru o sedinta foto pe o insula exotica. Kate Upton se afla la o sedinta foto, pe o insula exotica. Aceasta poza pe o stanca destul de periculoasa si purta doar o fusta lunga si destul de voluminoasa in momentul in care a fost luata…

- Circul liberal la ședințele Consiliului Local Focșani a continuat la ședința ordinara de ieri dupa amiaza cand trebuia aprobat bugetul municipiului și programul de investiții pentru acest an al administrației locale. Așa cum i-au obișnuit pe focșaneni in ultimul an,…

- DISPOZITIE Nr. 239 din 13.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) si alin.(5) din

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca la urmatoarea sedinta a plenului reunit al Paralamentului va fi infiintata o comisie de ancheta ”in ceea e priveste activitatea SPP, cat si despre relationarea unor institutii si sefi din diverse institutii care se pare ca actioneaza ilegal”. Liviu…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate. Din…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,13%, dupa trei zile agitate provocate de prabusirea bursei de pe Wall Street. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.890,86 puncte, in crestere cu 245,49 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Ministrul pentru Dezvoltare Internationala al Marii Britanii, lordul Michael Bates, si-a luat prin surprindere colegii si o tara intreaga, anuntand ca demisioneaza fiindca a intarziat la o audiere in Parlament si nu a fost suficient de pregatit sa raspunda la o intrebare.

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.

- La solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Institutia Prefectului Caras-Severin a organizat, luni-dimineata, de la ora 10.00, o sedinta in cadrul careia s-au prezentat si aprobat masurile ce trebuie luate pentru prevenirea aparitiei și extinderii…

- Parlamentarii PSD si ALDE, ministrii actuali, dar si cei propusi pentru a face parte din viitorul Cabinet, s-au reunit, duminica, in sedinta, anunta Agerpres. Sedinta, care are loc la Palatul Parlamentului, este condusa de presedintii PSD, Liviu Dragnea, si ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de joi, condusa de premierul interimar Mihai Fifor, un proiect de hotarare privind imobilul V03 din Dej, cunoscut sub numele de ”blocul polițiștilor”.

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu, discuta, la ora transmiterii stiri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor sunt…

- Sedinta cu scantei MINUNE MARE… S-au incins spiritele, ieri, la sedinta Consiliului Judetean, la un punct aparent banal. La punctul de pe ordinea de zi care viza proiectul de hotarare “privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dupa-amiaza, la ședința Centrului Național de Conducere Integrata, care funcționeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, pentru a verifica masurile luate in scopul gestionarii efectelor fenomenelor meteorologice pentru…

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier."Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim ministru si Guvern", a sustinut Manda. ...

- Dupa incheierea ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, liderii partidului vor susține o conferința de presa, unde vor comunica principalele decizii luate in cadrul partidului. Declarațiile vor fi in format LIVETEXT pe DCNews, de indata ce conferința de presa…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de sedinta Consiliului Executiv, ca va fi o sedinta mai furtunoasa ca niciodata, deoarece social democratii nu pot sta in sedinte non-stop, in conditiile in care toti sunt "cu nervii la pamant".

- "S-au facut multe premisiuni. (...) Cred ca va ramane Mihai Tudose, nu știu... poate se mai schimba vreo doi-trei miniștri, dar oricum nu vor fi schimbari majore in Romania, indiferent cine vine. Fiscalitatea este folosita ca arma politica. Vedem ca salariile, in privat, sunt afectate de schimbarile…

- Tot mai multe voci din interiorul PSD solicita organizarea unei ședințe a Comitetului Executiv care sa tranșeze disensiunile aparute in ultimele zile in PSD. „Avem nevoie de un „Moment 0” și este mai important ca oricand sa fim ințelepți și uniți! Disputele sau orgoliile sa fie stinse in interiorul…

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit astazi in prima ședința din acest an, in noua componența, informeaza NOI.md. Cu acest prilej, premierul Pavel Filip le-a urat succes noilor veniți, precizind ca unica politica pe care o va face Executivul va fi „cea de buna guvernare”. „Este un an in care trebuie sa…

- * New York - Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere, in urma castigurilor inregistrate de actiunile bancilor si companiilor din sectorul sanatatii. indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,26%, ajungand la valoarea de 25.349,68 puncte, in crestere cu 66,68 puncte…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Zi hotaratoare pentru social-democrati. Liderii partidului decid viitorul PSD la sedinta Comitetului Executiv, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse din interior, sedinta se...

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Avand in minte aceste cuvinte ale regelui Carol I, pe care orice iesean si moldovean trebuie sa le constientizeze, salut intentia Guvernului Romaniei de a tine o sedinta la inceputul anului 2018, anul Centenarului, impreuna cu Guvernul Republicii Moldova, la Iasi, capitala a „sacrificiului fondator".…

- Vedeta a aflat ca de fapt Moș Craciun nu e… Moș Craciun, la varsta de opt ani. Ilinca Vandici s-a prins dupa ce a descoperit sub brad o cutie de bomboane pe care anterior o vazuse sus, pe dulap. Ilinca Vandici iși amintește și acum, cu drag, de sarbatorile copilariei sale. Impreuna cu sora sa, aștepta…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicate implinirii a 28 de ani de la Revolutie a fost marcata de intonarea Inmnului Golanilor– initiativa apartinand deputatului PNL Virgil Popescu, dar si de comparatii intre tinerii de dinainte de 1989 care ridicau pancarte de sila si cei care acum o fac la comanda.

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- Mai multi senatori USR au scos, in timpul discursului lui Serban Nicolae, pancarte cu sloganul „Toti pentru Justitie”, in timp ce parlamentarii PMP au parasit sala. Sedinta de plen in care se dezbate Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a fost reluata, dupa ce initial presedintele…

- Primarul Adrian Teban a convocat sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Cugir, in ziua de vineri, 22 decembrie 2017, ora 11,00, in sala de sedinte a Consiliului Local, avand pe ordinea de zi 10 proiecte de hotarare. Printre acestea se afla: Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,…

- Un grup de persoane, printre care reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Ungheni, in frunte cu Petru Gherasimov, șef al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, s-a prezentat la ședința aniversara a Organizației Teritoriale Ungheni a partidului "DA".

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 24.655,57 puncte, in crestere cu 70,14 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei se va reuni joi in sedinta, desi saptamana trecuta membrii acesteia au votat ca in perioada doliului national sa se suspende lucrarile.Parlamentarii din comisie se reunesc incepand cu ora 11,00, iar pe ordinea de zi a sedintei, potrivit…

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Iohannis: Sa aparam mostenirea Regelui, sa asiguram un stat in care nimeni nu e mai presus de lege Sedinta solemna a plenului reunuit Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata omagierii Regelui Mihai, a inceput, printre invitatii fiind Principesa Margareta, Klaus Iohannis si Patriarhul Daniel. …

- Custodele Coroanei va merge la Parlament, luni, la ora 15.00. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a fost convocat, luni, de la ora 15.00, în sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, la sedinta fiind anuntata si participarea presedintelui României, Klaus Iohannis.…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 decembrie 2017 vineri ora 12,00 , ce va avea…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni luni intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea regelui Mihai, la care vor fi invitati presedintele Romaniei, guvernul, custodele coroanei regale, membrii familiei regale, precum si parlamentari si ministri din Republica Moldova.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- În ședința din 24 noiembrie 2017, Consiliului raional Strașeni a votat decizia de aprobare a Acordului de colaborare dintre raionul Strașeni și județele Ilfov și Prahova din România. Anterior, în ședința din august, un acord de colaborare similar a fost votat și cu județul Vaslui,…