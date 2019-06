Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Taylor Swift a anuntat joi ca la 23 august va lansa un nou album intitulat 'Lover', relateaza EFE. Cantareata americana, una din figurile cele mai de succes ale muzicii pop contemporane, a postat pe retelele de socializare coperta albumului 'Lover', creatie a artistei columbiene…

- Seat a publicat prima imagine teaser cu viitorul Mii electric. Conform oficialilor producatorului spaniol, modelul electric va fi prezentat in cadrul "Seat on Tour roadshow", prima oprire a caravanei urmand sa aiba loc in Oslo, Norvegia. Pentru moment, Seat nu a anunțat data prezentarii, insa caravana…

- Pana la debutul Simonei Halep la Roland Garros nu a mai ramas mult timp, campioana en-titre de la Paris urmand sa o intalneasca pe Ajla Tomljanovic in runda inaugurala. Mats Wilander (expert Eurosport, fost lider mondial și caștigator a șapte titluri de Grand Slam) a vorbit pentru HotNews.ro despre…

- Simona Halep a ajuns la Paris si a efectuat deja primul antrenament pentru turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Simona a venit imbracata cu un tricou al celor de la FC Viitorul, inscriptionat cu numele Hagi. Nu a fost foarte clar daca este un tricou care sa faca referire la Ianis Hagi sau la Gheorghe…

- Mai multe petitii pentru "restaurarea identica a Notre-Dame de Paris" au fost lansate in Franta, dintre care una, pe platforma de dreapta Citizen Go, a strans aproape 50.000 de semnaturi, in conditiile in care Emmanuel Macron a preconizat un "gest arhitectural contemporan" pentru sageata distrusa a…

- Cantareața Narcisa Suciu a aniversat-o pe fiica ei, Daria. Aceasta a implinit 21 de ani și este o tanara foarte atragatoare. Daria, fiica binecunoscutei artiste Narcisa Suciu, a implinit 21 de ani. Vedeta a anunțat ca fiica sa iși dorește sa doneze bani pentru UNICEF cu ocazia aniversarii sale. De un…

- Mirela Vaida a primit un pachet surpiza de la mama sa. Aceasta i-a daruit numeroase obiecte vestimentare pentru noul bebeluș. Vedeta de televiziune Mirela Vaida se afla in ultima saptamana de sarcina. De curand, aceasta afirma ca nu s-a pregatit deloc pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil lși…