Stiri pe aceeasi tema

- De cum s-o trambițat treaba asta cu legea defaimarii sau cum ii zice, asta den dreapta, repede, ca ce e aia? Și i-am explicat frumos, ca nu ai voie sa faci de cacao țari, instituții, președinți, secretari, milițieni, beizadele, șafi ca ți-o iei peste cazier. Adica taman ceea ce nu facem noi? Exact.…

- Ramona Jurubita, Deputy Senior Partner, Head of Tax and Legal KPMG in Romania va prelua in curand functia de Country Manager al grupului KPMG in Romania, care a avut afaceri in 2016, ultimul an financiar pentru care exista date, in valoare de 177 de milioane de lei. Datele sunt aferente…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Ii uram La Mulți Ani lui Stromae, care implinește anul asta 33 de ani. Drept urmare, bombonica noastra de azi are de-a face cu o piesa semnata de el, care ne place foarte mult. Bogdan, Shurubel și Ionuț iți aduc ceva frumos, din 2013!

- „Aceasta modificare a fost necesara, pentru a defini faptul ca aglomerarea urbana din zona Halmagiu-Halmagel are peste 2.000 de locuitori (nu sub 2.000, cum era consemnat in Masterplan), astfel incat comuna Halmagiu sa poata accesa fonduri europene pentru extinderea retelei de apa si canalizare”, spun…

- Cartel Alfa: Sporul de conditii de lucru nu este un moft, ci un drept Confederatia Sindicala Cartel ALFA i-a adresat, astazi, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care îi cere sa intervina pentru adoptarea regulamentului-cadru pentru stabilirea sporului de conditii de lucru…

- Parlamentul maltez a adoptat in unanimitate un amendament la Constitutie prin care scade la 16 ani varsta minima a participantilor la alegerile generale si referendumuri nationale, scrie The Associated Press.

- Mesaje de 8 Martie pentru mama. Nu exista persoana care nu ii trimita un mesaj de 8 Martie celei care i-a dat viata. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama. Mesaje de 8 Martie pentru mama „O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!” ” Iti…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Ubisoft anunța ca The Division, singurul MMO cu acțiune contemporana de pe piața, a trecut de 20 milioane utilizatori pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. In decembrie, jocul a primit Update 1.8, care a imbunatațit și mai mult calitatea sa. Drept dovada, in ultimele 3 luni, fiecare jucator activ…

- In urma unei sesizari telefonice primite miercuri, 28 februarie, un echipaj de jandarmi din cadrul Plutonului Jibou a surprins, intr-o padure de pe raza localitatii Jibou, patru barbați in timp ce taiau un arbore in locul numit „Copos damb”. La vederea patrulei de jandarmi acestia au fugit de la locul…

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. "Acum 2 luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- Un barbat și o femeie din Republica Moldova, care s-au stabilit in regiunea Leningrad, au manifestat un comportament neadecvat. Drept rezultat, ei au fost reținuți și mare le-a fost surpriza polițiștilor cand au aflat ca sunt dați in cautare federala.

- Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada ar putea provoca pagube aradenilor care nu isi protejeaza instalatiile de apa. Semnalul de alarma a fost tras de catre reprezentantii Companiei de Apa Arad. „Vremea deosebit de rece din aceasta perioada cand, in special pe timpul nopții, se pot inregistra…

- CSM Targoviste a luptat eroic pentru a obtine trei puncte esentiale in cursa pentru careul de asi al primei divizii de volei feminin. Lipsita de prezenta slovacei Hroncekova, accidentata si indisponibila pentru restul sezonului, echipa damboviteana a dovedit caracter, dar mai ales forta mentala, reusind,…

- Coreea de Nord a prezentat duminica ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un „act de razboi”, potrivit unui comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, scrie News.ro. Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizind sa izoleze si mai mult Coreea de…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Szijjarto a reafirmat opozitia tarii sale fata de acest pachet care urmeaza sa fie adoptat pana la finele anului in curs, informeaza agentia MTI.Ungaria respinge organizarea de rute ale migratiei si renuntarea la protejarea frontierelor, nefiind de acord cu ideile propuse in acel pachet…

- La nivel general, orice scrisoare de intentie trebuie sa exprime:• motivul pentru care aplici la locul de munca respectiv;• argumentele care te recomanda drept potrivit pentru pozitia respectiva;• dorinta de a fi contactat pentru a demonstra mai multe. Scrisoarea de…

- Premierul Viorica Dancila spune ca va avea vineri o intalnire cu asociatiile de parinti si cu ONG-uri pentru a discuta despre problemele copiilor cu autism, cu sindrom Down si boli rare. Dancila precizeaza ca nu a primit inca o invitatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)…

- Cu ocazia verificarilor efectuate, in data de 14.02.2018, la un operator economic, cu sediul social in localitatea Moldovița, județul Suceava, de catre delegatii Garzii Forestiere Suceava, s-a constatat ca acesta a expediat 121 mc lemn lucru rașinoase fara provenința legala, informeaza șeful instituției…

- Cand s-au cunoscut, el avea doar 22 de ani, iar ea 23. Astazi, dupa mai bine de 19 ani petrecuti impreuna, Victoria si David Beckam formeaza unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz. Au o relatie de milioane, iar aceasta este povestea lor de iubire!

- Strict autentic Teatrul de Stat Ploiești, nr. 1885/15 iulie 1971 ADEVERINȚA Prin prezenta se adeverește de noi ca tov. Ștefanescu Eusebiu este actor la Teatrul de Stat Ploiești. Susnumitul este distribuit in piesa „Morișca”, iar personajul pe care-l interpreteaza ii impune sa poarte parul lung. Drept…

- Mirela Gorunescu este noul coordonator al practicii de drept penal a societatii civile de avocati Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP). Dupa o activitate didactica de peste 20 de ani, desfasurata in invatamantul superior si o bogata practica in profesia de avocat, la inceputul acestui an, Mirela Gorunescu…

- Un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, este anchetat de politie pentru ca a condus un autovehicul, desi nu avea acest drept. Baiatul a fost identificat in trafic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia tanarului a rezultat ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Radu Tudor a comentat, la Antena 3, decizia Guvernului de a renunța la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. „Daca e o decizie oficiala ca întreg Guvernul sa renunțe la serviciile acestei structuri de Protecție și Paza, din punctul meu de vedere,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad functioneaza in regim de avarie. Cel putin, asta sustine consilierul judetean Ioan Plaveti, care este reprezentantul Consiliului Judetean in cadrul DGASPC. In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arad, care a avut loc vineri,…

- CERERE RESPINSA…Magistratii Tribunalului Vaslui au respins, ca nefondata, cererea piromanului barladean Nelu Panaite, prin care solicita inlocuirea arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate. Drept “bonus”, instanta l-a obligat pe contestatar la plata a 150 de lei, cheltuieli…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca Rovana Plumb va face parte din Guvern si cum vede faptul ca ministrii anchetati de DNA sa faca parte din Executiv, el aratand ca, daca va spune ceea ce gandeste, vor sari „gardienii statului de drept” sa-l acuze ca influenteaza justitia.

- CSA Steaua a plecat astazi in primul cantonament la Forban, insa din lotul convocat de Marius Lacatuș a lipsit Junior Macriș (20 de ani). Atacantul, care a parasit-o pe FCSB in vara anului trecut pentru a juca la CSA Steaua, nu mai intra in vederile lui Lacatuș și a fost lasat acasa, unde se pregatește…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea…

- Dupa ce in toamna a anuntat ca s-a despartit de iubit, Oana Radu a facut o dezvaluire bomba. Artista are un nou iubit, care se pare ca e pus pe treaba. Cantareata a fost deja ceruta in casatorie, a acceptat, dar inca nu a stabilit clar data nuntii.

- In conditiile in care situatia medicala a lui Kelava nu este clara, CSM Politehnica Iasi vrea sa ia masuri pentru a mai avea un portar cu experienta in lot. Drept urmare, antrenorul Flavius Stoican a decis sa-l cheme in cantonamentul din Antalya, care va incepe maine, pe basarabeanul Denis Rusu, de…

- Pentru prima data, oamenii de știința au fost martorii unui eveniment bizar in dinamica fluidelor. Teoretic, el a fost prevazut, dar niciodata nu s-a putut demonstra. In ocean exista virtejuri numite eddy: invirtirea unui fluid și a curentului inversat, creat atunci cind fluidul se afla intr-un regim…

- Trei persoane au fost retinute joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat de la ruda unui inculpat 20.000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal.

- Radu Mazare Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Se pare ca, de data asta, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula din Oceanul Indian. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se preznte…

- Politistii maramureseni desfasoara activitati in vederea identificarii persoanelor care nu respecta legislatia in domeniul materiilor explozive. Astfel, la Seini, politistii au identificat un minor de 9 ani,care detinea si folosea articole pirotehnice. Politistii au dispus ridicarea, in vederea confiscarii,…

- ADVERTORIAL. Conform multor studii, una dintre cele mai periculoase categorii de șoferi este cea a tinerilor. Aceștia sunt predispuși la indisciplina in trafic, in special la deplasarea cu viteze cu mult peste limita legala. Drept urmare, aceștia prezinta mai un risc crescut de accident la volan. Deși…

- In luna aprilie, la doar cateva saptamani dupa ce se nascuse micuțul Eissa, Janet Jackson anunța ca se desparte de soțul sau, Wissam Al Mana. Și, deși n-au dat niciodata o explicație pentru divorț, cei doi au promis sa ramana in relații cordiale și sa fie buni parinți pentru baiețelul lor. Acum aflam…

- Culmea insuratorii zice, ca e o mare chestie sa constați la a treia nevasta, ca ai aceeași amanta, cam cum au realizat o seama ca la Roznovanu, ca la al treilea primar sunt cam aceiași slujbași, cu atribuții precise, despre care nu se vorbește decat pe șoptite, ca-n fișa postului nu sunt trecute. Acuma…

- Potrivit unui anunt al Ligii Studentilor (LS IASI), studentii Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt chemati miercuri la o actiune de protest fata de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a legilor justitiei.

- Dupa ce un grup de jurnalisti de la Chisinau a solicitat un interviu cu ex-premierul Vlad Filat, Departamentul Institutiilor Penitenciare (DIP) a anuntat luni, 18 decembrie, ca nu este in drept sa autorizeze intrevederea jurnalistilor cu fostul prim-ministru, pentru ca acesta are calitate procesuala…

- Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit, care este insurat, și nu a plecat cu mana goala: i-a luat jumatate de milion de euro lui Florin Salam. Momente crunte pentru Florin Salam. Potrivit Spynews…