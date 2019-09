Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea nu are varsta si, uneori este si oarba! Heidi Klum si-a gasit sufletul pereche… pentru a treia oara! Norocosul care a reusit sa ii castige inima fotmodelului de origine germana este Tom Kaulitz, membru al formatiei Tokio Hotel. Cei doi s-au casatorit in secret in luna februarie, dupa o logodna…

- Cum a fost creata rochia de mireasa a lui Heidi Klum – VIDEO La aproximativ 2 saptamani dupa ce i-a jurat pentru a doua oara iubire vesnica lui Tom Kaulitz, Heidi Klum si-a aratat public, pentru prima oara, rochia de mireasa. In toata splendoarea ei! View this post on Instagram My dream wedding…

- Modelul american Milla Jovovich este insarcinata cu cel de-al treilea copil. Aceasta are 43 de ani și le-a explicat fanilor pe Instagram ca din cauza varstei și a faptului ca anterior a pierdut o sarcina, ...

- Modelul german Heidi Klum, in varsta de 46 de ani, si muzicianul Tom Kaulitz, in varsta de 29 de ani, chitarist al trupei Tokio Hotel, si-au organizat nunta sambata, pe un iaht de lux ancorat langa insula italian

- Pompierii voluntari din Austria au venit la Chișinau cu o noua donație de tehnica speciala. Este „o contributie in securitatea oamenilor” și un sprijin pentru voluntarii din Republica Moldova, au spus ei.

- Anamaria Prodan și-a rasfațat fiica cea mica cu ocazia absolvirii. Sarah a primit un bolid de lux de la mama sa. Sarah, fiica cea mica a impresarei Anamaria prodan, este jucatoare de baschet in America. Zilele acestea, Sarah a absolvit cu succes școala, motiv de mare bucurie pentru vedeta. Sarah a a…

- Lidia Buble și-a sarbatorit ziua de naștere. Artista a implinit 26 de ani pe data de 9 iunie, iar iubitul sau, Razvan Simion, i-a facut un cadou, pe cat de impresionant, pe atat de scump. Lidia Buble a primit de la Razvan Simion un cadou care valoreaza, nici mai mult, nici mai puțin, de 30.000 euro,…