Heidi Klum a făcut furori cu un video în lenjerie intimă Cand ai un iubit mai tanar decat tine cu 16 ani, nici n-ai cum sa nu te bucuri sau sa arați mai puțin bine. Cunoscuta pentru farmecul sau aparte și pentru trupul sculptat, Heidi Klum a lovit din nou. S-a fotografiat goala, topless, sau in piesele din propria colecție de lenjerie intima, iar acum apare pe tocuri, in bikini și in sutien, intr-un scurt video distribuit pe Instagram. Fanii vedetei in varsta de 44 de ani au ramas fara cuvinte in momentul in care preferata lor a impartașit cu ei o imagine aproape de perfecțiune, in timp ce Heidi facea o pirueta, imbracata intr-o lenjerie intima minuscula.… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

