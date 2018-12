Hedone Cafe, producatorul roman de esspresoare, cucereste piata Asiatica

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul serviciilor a atras cel mai mare numar mediu de salariati, anul trecut, respectiv 35,4% din total, si cel mai mare numar de intreprinderi active - 46,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Comparativ cu anul 2016 numărul total de companii a crescut…

- Miliardarul indian care preia combinatul Sidex Galați vrea sa iși extinda afacerile in industria auto din Romania. Miliardarul Sanjeev Gupta, aflat in prin proces de cumparare al combinatului de la Galați, și-a pregatit deja planul de investiții. Gupta este unul din cel mai importanți furnizor de materie…

- Producatorul german de componente auto Schaeffler, prezent si pe piata din Romania, va inchide doua uzine din Marea Britanie ca urmare a modificarilor impuse de iesirea acestei tari din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Schaeffler a precizat marti ca uzinele sale de…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, anunța transmisia live a celei de-a 19-a ediție a competiției internaționale de patinaj artistic - “Crystal Skate”. Organizat in perioada 25-28 octombrie 2018 de Federația Romana de Patinaj in colaborare cu Asociația Municipala de Patinaj…

- Citeste si: ZF Digital Summit 2018. Industria IT&C poate ajunge in 5 ani la o pondere de 10% din PIB. Statul nu exclude aparitia unor jucatori noi la licitatia 5G din 2019 ZF Digital Summit 2018. Operatorii de telecom: Asteptam clarificarea tarifelor de acces pe proprietatile publice si simplificarea…

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- Pe o piata de zeci de miliarde de euro la nivel mondial, fintech-urile nou infiintate sau pe cale de a lua fiinta in Romania s-au inscris deja printre jucatori. Industria este la inceput de drum, fintech-urile prezente pe piata noastra apartinand doar a doua categorii din cele 15 tipuri de fintech-uri…