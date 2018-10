Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu nu rateaza nicio ocazie sa comenteze modul in care aleg sa se imbrace vedetele din showbiz. Andreea Balan a fost ultima ei ținta. Imbracata intr-o bustiera și o pereche de pantaloni de camuflat și incalțata cu o pereche de botine albe, cunoscuta artista a intrat in colimatorul Iuliei Albu.…

- Gabriel Villanueva, iubitul Andreei Celea, romanca gasita moarta in fata unui hotel din Republica Dominicana, este suspectat de crima, fiind principalul suspect in cazul mortii tinerei de 23 de ani.

- Procuratura din Republica Dominicana a stabilit motivul pentru care romanca Andreea Celea a fost aruncata de iubitul ei de la etajul 8 al unui hotel din capitala. Barbatul a fost arestat preventiv pentru un an si a fost refacut filmul crimei.(CITEȘTE ȘI: “PRINȚIȘORUL” CONDUCE PRIMUL LAMBORGHINI URUS…

- Nici bine nu a inceput competiția ca incep deja tenisunile! What’s Up, in scandal cu cu echipa Razboinicilor, chiar in prima ediție a noului sezon. Artistul a fost acuzat ca i-a injurat pe cei din echipa adversa. La final cantaretul i-a spus adversarului Iulian ca este impertinent. „Ți-au atras atentia…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Ilie Nastase este un adevarat gentleman cand vine vorba de femeile importante din viața lui. De cateva saptamani el traiește o poveste de dragoste alaturi de Ioana Simion, o bruneta cunoscuta in lumea mondena. Azi-noapte, ei au fost surprinși in aeroport, la scurt…

- Episodul dintre cei doi a avut loc in cadrul emisiunii din care amandoi fac parte, „Poftiți la Nea Marin”. Spiritele s-au incins, iar aceștia au fost la un pas de a se certa foarte tare. In timp ce Andrei Stefanescu savura un preparat delicios, prietenul sau, Liviu Varciu, i-a cerut sa iasa afara din…

- Scandal monstru intre Canada și Arabia Saudita. Ultima si-a suspendat programele de burse universitare pentru cetatenii sai in Canada si va reloca miile de studenti aflati deja in aceasta tara, a anuntat luni televiziunea de stat de la Riad, pe fondul tensiunilor diplomatice intre cele doua state, transmite…