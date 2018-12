Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca o nominalizeaza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert in functia de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza The Associated Press.Locatarul Casei Albe o prezinta pe Nauert presei drept ”foarte talentata” si ”foarte…

- Președintele SUA, Donald Trump, a propus-o vineri pe Heather Nauert in funcția de ambasadoare SUA la ONU, in locul lui Nikki Haley, iar pe William Barr, un respectat jurist republican, ministru al Justiției, in locul lui Jeff Sessions, relateaza AFP.

- Presedinte american, Donald Trump, a decis sa o numeasca pe Heather Nauert, actuala purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, ambasadoarea SUA la ONU, conform unei surse familiare cu situatia care a informat Reuters, scrie The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump o va nominaliza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la ONU, transmit vineri dpa si Reuters, preluand media americane. Canalele Bloomberg si Fox News, care citeaza surse familiarizate…

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca mai multi aliati apropiati ai Statelor Unite l-au sunat pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la decizia sa de a declasifica o multime de documente referitoare la primele zile ale acnehetei politiei federale (FBI) cu privire la Rusia, relateaza…