- Femeia a fost lovita pana la moarte cu o bata de baseball. Profesoara se afla in casa impreuna cu fiica sa, in varsta de 8 ani, care in timpul crimei a fost prinsa și legata, potrivit poliției din Hawaii. In acest caz, polițiștii au facut doua arestari. Este vorba despre doi…

- FC Toronto a devenit prima echipa canadiana care caștiga titlul in MLS, dupa o finala dominata categoric cu Seattle Sounders, 2-0. La succes au pus umarul și doi jucatori care au evoluat in trecut și in Liga 1, Armando Cooper și Tosaint Ricketts (ambii 30 de ani). Canadienii și-au luat revanșa dupa…

- Octavian Horvath „Vita“, solistul trupelor Implant Pentru Refuz si Blazzaj, o figura binecunoscuta a muzicii timisorene, implineste astazi 44 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul s-a nascut in 6 decembrie 1973 la Sannicolau Mare si si-a inceput cariera de artist in formatiile…

- Mauro Icardi (24 de ani) a marcat o noua dubla pentru Inter, in meciul cu Cagliari (3-1), a ajuns la 15 goluri inscrise in 14 etape din Serie A, apoi a uimit pe toata lumea printr-o declaratie data imediat dupa finalul meciului. In ultimele saptamani, varful argentinian a fost…

- Noua casa a actritei Liv Tyler si a logodnicului ei, care locuiesc in nordul Londrei de multi ani, are patru etaje si sapte dormitoare. Liv Tyler si Dave Gardner sunt logoditi din septembrie 2015 si au impreuna un fiu, Sailor, in varsta de doi ani, si o fiica, Lula, in varsta de un an. Actrita, in varsta…

- Marea actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. A fost gasita decedata in casa, joi dupa-amiaza, de catre un membru al familiei. Potrivit medicilor decesul ar fi intervenit cu cateva ore mai devreme. Stela Popescu s-a nascut in 21 decembrie 1935, in Balti, Basarabia, si si-a dedicat intreaga…

- Marianne Ihlen, norvegiana pe care Leonard Cohen a intalnit-o in 1960 pe insula greceasca Hydra, l-a inspirat pe artist sa scrie tulburatoarea piesa „So long, Marianne”, dar și multe altele. Marianne a fost, probabil, marea iubire a lui Leonard Cohen. Inainte ca aceasta sa moara, Cohen i-a promis ca…

- Accidentul de marti dimineata, de la Lazu, s a soldat cu ranirea a doua persoane, soferii celor doua autoturisme, si decesul celei de a treia, pasager in vehiculul lovit.Femeia in varsta de 66 de ani, care a decedat la Spitalul Judetean Constanta, se numeste Maria Patachia. Aceasta a ocupat functia…

- Din 30 noiembrie, Dan Negru va prezenta „Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul care premiaza intuiția cu sume importante de bani, la Antena 1. In fiecare ediție, concurenții, oameni obișnuiți, vor trebui sa ghiceasca varsta a șapte persoane pe care nu le-au vazut niciodata, dar și a unor personalitați…

- Pe covorul roșu e o diva fara varsta! Mereu eleganta și fresh, Michelle Pfeiffer arata impecabil ori cate ori apare la evenimente oficiale. Ieri, insa, paparazzi au surprins-o cu un look bizar, imbatranit și fragil. foto: Hepta Pe covorul roșu e o diva fara cusur! Are 59 de ani, insa nu-și arata varsta!…

- Criminalul in serie Charles Manson a murit, luni dimineața, la varsta de 83 de ani. Anunțul decesului a fost facut de oficialii penitenciarului californian in care Charles Manson iși ispașea pedeapsa. Charles Manson, unul dintre cei mai cunoscuți asasini din Statele Unite, a fost internat, joi, intr-un…

- Sfarșit tragic pentru o adolescenta in varsta de 14 ani din Vietnam. Acesta a murit in somn, dupa ce a fost electrocutata de incarcatorul telefonului. Parinții ei au gasit-o inconștiența in camera, iar medicii nu au putut sa mai faca nimic sa-i salveze viața. Le Thi Xoan, in varsta de 14 ani, și-a pus…

- Președintele Comisiei pentru invațamant din Senat, Ecaterina Andronescu, considera ca programa școlara este prea aglomerata, mai ales la clasele mici, cand copiii au o limita in ceea ce privește oboseala. „Ma uit la programa de la clasa a V-a — sunt 30 de ore pe saptamana. Am dus curriculumul la un…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din localitatea Jibou a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatia de lovituri cauzatoare de moarte. Potrivit informatiilor furnizate de catre procurorul Pompilia Stana, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, luni, 6 noiembrie,…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Președintele Filipine, Rodrigo Duterte spune ca a omorat pe cineva cand avea 16 ani și ca nu i-a fost frica de inchisoare nici atunci și nici acum, scrie CNN. In timpul unui discurs ținut in orașul vietnamez Da Nang, Rodrigo Duterte a menționat faptul ca la varsta de 16 ani a injunghiat mortal o persoana…

- Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, relateaza AFP. John Hillerman și Betty White El a murit joi "din…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, originar din Leova, și-a pierdut viața dupa ce a fost injunghiat de catre concubina sa, in varsta de 22 de ani. Tragedia a avut loc ieri seara in orașul Iargara din raionul Leova.

- O sportiva foarte cunoscuta a fost implicata intr-un accident rutier, in aceasta dimineata, in Hawaii. Femeia a supravietuit miraculos, spun medicii, dar nu va mai putea participa in competitiile sportive din viitorul apropiat.

- Medicii Serviciului de Ambulanta Prahova au intervenit in 3 localitati din Prahova, unde s-au inregistrat cazuri de tentativa de suicid. Prima interventie a avut loc la Breaza, in jurul orei 12, unde o tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa-si puna capat zilelor inghitind mai multe medicamente.…

- Anton Pann s-a nascut (in preajma anilor 1796-1798) in localitatea Sliven [1] din Bulgaria, pe atunci raia turceasca-2 noiembrie 1854 reprezinta „ziua și anul desparțirii” de lumea noastra… Tatal sau [2] a murit in 1806, lasand in urma-i trei orfani; vaduva Tomaida [3] trecea in Basarabia (stabilindu-se…

- Marti, 31 octombrie 2017, Parlamentul a adoptat majorarea varstei de pensionare in cazul tuturor medicilor, care nu se vor putea pensiona mai devreme de 67 ani. Ministerul Sanatatii i-a convins pe deputati, de care depinde decizia, sa fie de acord cu mentinerea medicilor mai mult timp la munca, din…

- Mario Fabian Busuioc a primit titlul de Cel mai Frumos Baiat din lume, la concursul Little Mister United World, Grecia 2017. Acesta nu este singurul premiu primit da baiat. Mario a uimit o lume intreaga cu ochii lui, cu o atitudine impecabila și o prezentare ca la carte. Mario Fabian Busuioc are 10…

- Un model in varsta de 14 ani a murit de epuizare. Bolnava și extenuata, Vlada Dzyuba și-a pierdut conștiența cu cateva minute inainte de a urca pe podium, dupa 13 ore de munca extenuante, fara repaus. Dupa ce a stat in coma timp de doua zile, corpul tinerei a cedat. In urma autopsiei s-a constatat ca…

- Un accident fatal s-a produs azi dimineața pe traseul Budești-Cruzești. Sunetul la poliție a parvenit in jurul orei 9:00. Șoferul uneia din mașini, in varsta de 30 de ani, a decedat pe loc, iar cel de-al doilea șofer, in varsta de 26 de ani, a fost transportat la Spitalul de Urgența. Informația a fost…

- Cele doua femei, Julian P. Boom, din Olanda, in varsta de 39 de ani, si Fleur Pierets, din Belgia, in varsta de 44 de ani, s-au casatorit prima data in septembrie, in New York. Ele s-au casatorit, apoi, in Amsterdam, unde Julian P. Boom a trait timp de 15 ani, si, saptamana trecuta, in Antwerpen, Belgia.…

- Recensamantul real al cartierului Garcini, unde se afla, teoretic, cea mai mare comunitate compacta de romi din tara, realizat de autoritatile din Sacele, judetul Brasov, arata ca mai bine de jumatate din populatie este formata din minori, iar 60% dintre femei au devenit mame inainte de 18 ani. Datele…

- Situație disperata pentru Dana Nalbaru. Mai exact, artista a cerut prietenilor sai de pe Facebook sa ii recomande urgent un medic pediatru din Brașov pentru ca baiețelul ei, in varsta de 2 ani, are febra foarte mare. Reamintim ca, in septembrie 2016, Dana Nalbaru si Dragos Bucur au decis sa o retraga…

- Descendenta a doua vechi familii de domnitori, fiica lui a murit la varsta de 65 de ani, la New York. Vestea disparitiei Printesei Marina Sturdza a fost data de jurnalista TVR Marilena Rotaru. Prințesa Marina Stirdza a murit la varsta de 75 de ani, la New York, oraș in care locuia. Nascuta pe 1 apriilie…

- Peste 600 de locuri de munca vacante au fost prezentate celor interesați la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți organizata, in județul Olt, la Slatina și Caracal. Puțini absolvenți s-au aratat, in schimb, cu adevarat interesați sa lucreze, doar șomerii ...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat doi barbati care transportau cu un atelaj hipo peste 500 de kilograme de porumb, sustras de pe o suprafata cultivata, apartinand unei societati agricole. In ziua de 17 octombrie, in jurul orelor 04.00, politistii…

- Un tanar in varsta de 19 și-a pus capat zilelor in incinta Clinicii de Psihiatrie de pe strada Iancu Vacarescu din Timișoara. El a fost descoperit de o asistenta, marți-dimineața, spanzurat pe terasa salonului, cu șnurul de la gluga hainei. Tanarul era din Arad și se afla in evidențe cu boli psihice…

- Olga Tudorache s-a stins din viața. Cunoscuta actrița a decedat la varsta de 88 de ani. Informatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop. Olga Tudorache...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul rutier s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Din primele cercetari a reiesit ca un sofer in varsta de 50 de ani a iesit din incinta benzinariei fara sa se asigure, intrand in coliziune cu o masina care…

- Doliu in lumea muzicii romanesti dupa ce unul dintre cei mai importanti critici muzicali din Romania s-a stins din viata pe 6 octombrie, insa apropiatii i-au respectat dorinta de discretie si nu i-au anuntat moartea. Anca Florea ar fi implinit 69 de ani pe 11 noiembrie. Absolventa de Conservator, a…

- Lindy Marielle Kats, in varsta de 24 de ani, a atras atenția internauților dupa ce a inceput sa publice pe Instagram fotografii cu ea la locul de munca, mai exact la carma unui avion uriaș.

- Executivul a aprobat astazi efectuarea anticipata a urmatoarei etape de majorare a pensiilor pentru limita de vârsta si a celor de dizabilitate. Astfel, pensiile vor fi valorizate începând cu 1 noiembrie curent, si nu cu 1 aprilie 2018, cum era stabilit anterior. De majorarea pensiei…

- La data de 7 octombrie curent, in cadrul patrularilor demarate de un echipaj mobil al Batalionului Reactionare Operativa al Directiei de Politie a municipiului Chisinau, in raza sectorului Ciocana , politistii au observat o masina parcata suspect.

- Berbec: 25 – 35 ani Berbecul este orgolios si incapatanat, ajungand cu greu la maturitate. Cu toate astea, sunt foarte responsabili si realizeaza tot ce-si propun. Muncesc inca de mici si se invata cu greul. De asemenea, se gandesc rapid la o familie si nu ezita sa isi intemeieze una…

- Tinerii, în vârsta de 16 ani, se zbat între viața și moarte pe patul de spital din Buzau, dupa ce, joi seara, un prieten de-al lor, de aceeași vârsta, i-a luat la plimbare într-un automobil furat de la matușa sa.

- Actrita braziliana Lucelia Santos, celebra „Sclava Isaura”, a facut furori in Romania in 1992 cand telenovela a fost difuzata in țara noastra de postul national de televiziune. Ajunsa la aproape 60 de ani, ea a sarbatorit recent 45 de ani de cariera și luni a anunțat ca va deveni bunica. Lucelia Santos…

- Jared Leto, in varsta de 45 de ani, a fost cel care si-a exprimat dorinta de a-l intruchipa pe Hefner, care a murit pe 27 septembrie, la varsta de 91 de ani. „Jared este un vechi prieten. Cand a auzit ca am achizitionat drepturile asupra povestii lui Hef, mi-a spus: Vreau sa-l joc, vreau sa-l inteleg.…

- "Tom Petty a murit in pace, inconjurat de familie, de membrii trupei si de prieteni", a anuntat familia. El a fost dus in stare grava la spital si a fost conectat la aparate, informatiile initiale legate de moartea sa fiind retractate dupa ce Polita din Los Angeles si-a cerut scuze pentru ca ar fi fost…

- Daca iți pierzi des rabdarea cu parinții tai in varsta, atunci trebuie sa citești aceasta scurta poveste care in mod sigur te va emoționa. Un batran de 80 de ani statea pe canapea in locuința sa, alaturi de fiul sau in varsta de 50 de ani. Dintr-o data, o cioara s-a așezat pe marginea ferestrei lor.…

- Asociația “Happy Moms” va invita vineri, 6 octombrie, la Centrul de evenimente din Harman, ȋncepȃnd cu ora 18:00, pentru a participa la Charity Garden Party – ediția a I –a. Anul acesta, tema evenimentului este „Alice in Țara Minunilor”. A decis sa se alature acestui demers, in calitate de invitata…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut in al doilea trimestru al acestui an la 70,5%, de la 66,2% in primul trimestru din 2016. Atfel, rata de ocupare a depăşit…

- Vara aceasta au lucrat ca zilieri cateva zeci de mii de vasluieni. Pe langa adulți, impinși de parinți sau de nevoia de a-și pune un ban deoparte, zeci de copii au muncit și ei pe camp. Potrivit legii, pot presta munci ocazionale numai persoanele care au implinit varsta de cel puțin 16 ani. Copiii cu…