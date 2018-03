Stiri pe aceeasi tema

- Fosta numarul 1 mondial Serena Williams, revenita in circuit dupa o absenta de 14 luni, s-a calificat sambata in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, unde o va intalni pe sora sa mai mare, Venus. Serena, devenita mama pentru prima…

- Actrita Olivia Munn a infirmat zvonurile potrivit carora ar fi inceput o relatie cu Justin Theroux, la doar cateva saptamani dupa ce acesta s-a despartit de Jennifer Aniston, informeaza Press Association. Vedeta a spus ca nu este ''stilul ei'' sa iasa la intalniri cu fostii iubiti ai…

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DELICTELOR SILVICEIn perioada 1–8 martie a.c., polițiștii vranceni au continuat activitațile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase. In urma a 102 controale,…

- Actrița americana Heather Locklear a ajuns intr-un centru de reabilitare dupa consumul excesiv de alcool din ultima perioada. Acum o saptamana a fost arestata dupa ce și-a agresat fizic iubitul, chiar in casa ei din Thousand Oaks, California. Pe fondul unei crize nervoase și aflata sub influența bauturilor…

- "In calitate de profesor din Virginia de Vest - și am invațat 10 ani -caștig aproximativ 1.300 dolari la fiecare doua saptamani și ei doresc sa-mi ia 300 de dolari pentru creșterea contribuțiilor la bugetul de sanatate, a declarat Katie Endicott, profesoara de liceu. "Dar ei imi spun ca este…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a spus ca singurul lucru care ar convinge-o sa candideze la presedintia Statelor Unite ar fi ''un semn de la Dumnezeu'', informeaza Press Association. Speculatiile referitoare la o posibila candidatura a vedetei la alegerile din 2020…

- Fosta judecatoare de la Ineu, care a retrocedat, in fals, un sat intreg, este trimisa in judecata de catre procurorii DNA intr-un nou dosar. Ea este incarcerata in prezent, in alte doua cauze, instrumentate tot de DNA.

- Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului de televiziune "Melrose Place", a fost arestata in urma unor acuzatii de violenta domestica, dar si din cauza unei agresiuni comise asupra unui politist, au anuntat luni autoritatile din California, citate de Press Association.…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile in care temperaturile…

- Un britanic primeste in medie 33.800 de mesaje telefonice si alerte pe an, indica un sondaj citat miercuri de Press Association. Utilizatorii de telefoane mobile primesc cu 427% mai multe mesaje si notificari decat in urma cu zece ani si trimit cu 278% mai multe mesaje decat in 2008, potrivit…

- Cu cat este mai mare perioada de timp intre momentul in care un pacient cu risc ridicat de atac de cord este vazut de un medic si cel in care beneficiaza de tratament in spital cu atat sansele sale de supravietuire sunt mai mici, sugereaza o noua cercetare citata de Press Association. …

- Papari Arabela Cristina, pana saptamana trecuta jurista Politiei Locale Brasov, este trimisa in judecata de DIICOT Covasna intr-un dosar de trafic de minori si proxenetism. Desi a fost chiar retinuta pentru 24 de ore in noiembrie 2016, aceasta nu numai ca nu si-a dat demisia din postul pe care il…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- Un tanar de 17 ani a fost surprins de polițiștii locali in timp ce incerca sa intre prin efracție intr-o patiserie din centrul municipiului Deva. In noaptea de 1 spre 2 februarie 2018, in jurul orei 2:30, in timp ce se deplasa pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, in zona Piața Victoriei, o patrula…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- La data de 24.01.2018, in intervalul 0500 - 1300, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul combaterea delictelor silvice, au acționat pe linia prevenirii și combaterii activitaților ilicite savarșite in domeniul silvic referitoare la taierea, transportul, depozitarea și comercializarea…

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association.

- David și Louise Turpin sunt acuzati de tortura si risca zeci de ani de inchisoare. O adolescenta, de 17 ani, a scapat dintr-o casa din Perris, California, duminica, unde a fost ținuta in captivitate alaturi de cei 12 frați și ...

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea acționeaza pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In perioada 9-14 ianuarie a.c., polițiștii vranceni vor acționa pe raza intregului județ pentru prevenirea accidentelor rutiere produse…

- Patuțuri cu 4.000 de lei bucata și birouri de 5.000 de lei fiecare. Aceste dotari la preț exorbitant au declanșat un scandal la spitalul din Piatra Neamț. Noua conducere a descoperit abia acum achiziția facuta de foștii șefi ai spitalului.

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Toata lumea il cunoaște pe petre Roman, care i-a fost soț Mioarei Roman, insa inainte acestuia, vedeta a mai fost maritata o data cu un barbat cu care o are pe Catinca. Mioara Roman a format o familie ani de zile cu fostul premier al Romaniei Petre Roman , cu care are o fata, pe Oana Roman. A fost parasita…

- O adolescenta palestiniana a fost aucuzata de autoritatile israeliene de agresiune dupa ce un clip video a devenit viral pe Internet. In filmuletul postat pe retelele de socializare, tanara poate fi auzita cum le cere soldatilor sa plece. Pentru ca acestia nu se miscau, ea i-a palmuit si i-a…

- Mioara Roman a primit o veste cumplita chiar de Craciun. Fosta sotie a lui Petre Roman risca sa fie evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina personala de Instagram un mesaj prin intermediul caruia isi anunta prietenii virtuali ca mama ei risca sa fie evacuata din apartamentul…

- Jon Flanagan, fundasul echipei de fotbal Liverpool, a fost pus sub acuzare miercuri de justitia britanica dupa un incident ce a avut loc vineri, informeaza BBC si Reuters. Flanagan, care poate evolua pe...

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci a petrecut Craciunul cu Arnold Schwarzenegger, antrenandu-se in sala de forța a acestuia. Nadia Comaneci s-a antrenat cu Arnold Schwarzenegger, la sala Gold Gym, din Venice, cartier rezidențial in partea de vest a orașului Los Angeles (SUA). ”Zeița de la Montreal”,…

- In perioada 18-23 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite privind desfacerea și comercializarea de bauturi alcoolice pe raza comunelor Urechești și Popești. Astfel, au fost controlate persoane fizice și juridice…

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a repartizat Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea un numar de 7 autospeciale Dacia Logan Laureat, achizitionate in cadrul Proiectului PolHumint, ce are ca obiectiv general eficientizarea fluxurilor informationale precum si valorificarea, cu celeritate,…

- Ion Tincu, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala Bucuresti, si alti patru sefi de servicii din cadrul acestei institutii au fost trimisi in judecata miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in...

- Luni, 18 decembrie 2017, Parchetul General a remis presei documentul intitulat Stadiu dosarul Revolutiei. Primele rinduri ne lamuresc despre ce-i vorba: „In completarea comunicatului de presa din data de 8 februarie 2017 (http://www.mpublic.ro/ro/ content/c_08-02-2017-16-02-0), Biroul de informare si…

- POLIȚIȘTII VRANCENI L-AU AJUTAT PE MOȘ CRACIUN SA AJUNGA LA COPIII DE LA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA MAICANEȘTIȘi in acest an, in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii vranceni au raspuns apelului lui Moș Craciun și i-au venit in ajutor pentru ca cei 100 de copii institutionalizati…

- Fosta conducere a Colegiului Medicilor Dentisti Suceava a fost sanctionata in corpore de catre Comisia Superioara de Disciplina a Colegiului National al Medicilor Dentisti. Sanctiunile au fost destul de dure si vin pe fondul neregulilor constatate in derularea activitatii structurii de la ...