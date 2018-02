Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Serifului din comitatul Ventura a precizat ca artista in varsta de 56 de ani a fost arestata in noaptea de duminica spre luni.Potrivit capitanului Garo Kuredjian, citat de postul de radio KNX din Los Angeles, victima prezumtiva a violentelor comise de Heather Locklear este iubitul…

- Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului de televiziune "Melrose Place", a fost arestata in urma unor acuzatii de violenta domestica, dar si din cauza unei agresiuni comise asupra unui politist, au anuntat luni autoritatile din California, citate de Press Association.…

- Actrita Heather Locklear a fost arestata sub suspiciunea de violenta domestica si de agresiune asupra unui politist, informeaza The Hollywood Reporter.Vedeta a fost arestata duminica noapte, in Thousand Oaks, iar din detaliile oferite de un oficial al politiei, unul dintre capetele de acuzare…

- Tanarul de 22 de ani care a ucis cu mașina o femeie, duminica seara, la Valea Lupșii, a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpa, parasirea locului accidentului și conducere sub influența alcoolului, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba.…

- Cu cat rigiditatea rolurilor de gen din literatura a disparut, indicand mai multa egalitate intre sexe, cu atat a scazut si reprezentarea femeilor in personajele de fictiune si numarul autoarelor de roman intre 1780 si 2007. Mai multi profesori universitari de la universitartile din Ilinois si California…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Un copil a fost batut in curtea scolii, in comuna prahoveana Dumbravesti. Potrivit primelor informatii furnizate de catre politistii, ar fi avut loc o altercație intre doi baieti, iar persoana vatamata ar fi cazut și s-a lovit la mana. Nu știm deocamdata diagnosticul, politistii asteptand confirmare…

- Motociclistul politist care a batut trei cetateni de etnie roma care l-au sicanat in trafic si ulterior au vrut sa-l agreseze a vorbit in premiera, dupa sase luni, despre incidentul care a facut ocolul Romaniei.

- Un barbat in varsta de 67 de ani, din municipiul Campina, a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa traverseze strada. Accidentul s-a produs in aceasta seara, la Racitor. Victima a suferit mai multe contuzii și un traumatism cranio-cerebral și a fost transportata cu ambulața la Spitalul Județean…

- Tommy Lee, tobosarul defunctei Motley Crue, in varsta de 55 ani, a anuntat pe conturile sale de social media ca s-a logodit cu actrita Brittany Furlan. De asemenea si Brittany Furlan a postat pe contul sau de Twitter o poza cu inelul de logodna insotit de mesajul "cea mai buna zi din viata…

- Un polițist din Scheia a fost batut de un minor, iar alt agent a fost amenințat de catre același adolescent. Minorul s-a ales cu dosar penal dupa dupa evenimentele create, nu inainte de a lovi cu o scandura și autospeciala de politie.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in mișcare a actiunii penale și au instituit masura controlului judiciar pentru o durata de 60 de zile fata de inculpatul minor Mugurel Emanuel M. sub aspectul comiterii a doua infractiuni de ultraj și a unei infractiuni de distrugere.…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe G.Marian Cosmin, de 32 de ani, din comuna Uda, banuit de savarsirea infractiunii de talharie. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 11 februarie, in timp…

- Un politist aflat pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost ranit grav astazi, in urma unui accident care a avut loc in statul american California, informeaza Mediafax. Premierul canadian se inderpta spre ...

- Un politist pe motocicleta care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost ranit grav, sambata, in urma unui accident care a avut loc in statul american California, relateaza site-ul televiziunii ABC News.

- Un baietel, de doar 13, ar fi fost trantit, umilit si sechestrat de catre un politist. Acestea sunt acuzațiile unei bunici disperate care isi creste singura nepotul. Femeia, dependenta de un tub de oxigen, spune ca se simte neputincioasa in fata autoritatilor care, acuza ea, nu ar face nimic pentru…

- Tanarul de 24 de ani a fost dus cu taxiul intr-un bar din Turda, de catre un barbat de 40 de ani si de un fost iubit al prietenei sale. Acolo, cei doi au inceput sa-l loveasca chiar sub privirile femeii care se distra de umilinta pe care o indura tanarul. Intr-un final, tanarul a reusit sa scape…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Aseara, la Bumbești Jiu, in jurul orei 23:30, un tanar, de 24 de ani a fost gasit, in fața unui local public, in stare de inconstiența. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca acesta ar fi avut un conflict cu un alt tanar, de 23 de ani, din localitate, care ar fi exercitat…

- Scena s-a petrecut duminica dimineata, la Iasi, cand agentul in varsta de 33 de ani era in timpul liber. Impreuna cu iubita lui, a mers din club la spital unde a fost batut din nou, dar si injunghiat, de aceiasi interlopi.

- Presa de peste Prut relateaza despre un caz halucinant care a avut loc in Republica Moldova. Și anume: un barbat fara maini și fara picioare a fost condamnat de o instanța de la Chișinau pentru ca l-ar fi batut pe un om al legii.

- Nicolae Ceban, un barbat fara mâini și fara picioare din Republica Moldova, a primit o pedeapsa de un an dupa gratii, cu suspendare. Acesta este acuzat ca ar fi batut un polițist în vara anului 2016.

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Agresorii, tata si fiu, de 56, respectiv 21 de ani, au intrat in locuinta batranului si i-au cerut 100 de lei pentru a merge la o nunta. Sarmanul batran a spus ca nu are atatia bani, moment in care acestia au inceput sa-l bata cu pumnii si picioarele. Apoi, au cotrobait in toata casa in speranta ca…

- Un elev din Ploiesti a fost batut de doi colegi de scoala, la iesirea de la ore. Evenimentul a avut loc pe strada Bobalna, iar agresorii sunt doi tiner in varsta de 15 ani. Victima s-a ales cu nasul rupt, parintii acesteia fiind cei care au sunat la Politiei pentru a reclama agresiunea. Iata…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- A fost scandal vineri, la Targu-Carbunești, intre mai multe persoane de etnie roma. Doi tineri au ajuns in arest dupa ce l-ar fi lovit pe un localnic de 45 de ani. Surse susțin ca ar fi fost lovit cu o ranga, in timp ce se afla pe strada Pieței din localitate. Victima a fost transportata la…

- Fost student eminent al Facultatii de Medicina din Cluj, Cornel Pop a fost una dintre victimele odiosului Experiment Pitesti. Nemaiputand suporta chinurile, a devenit el insusi tortionar si a avut un sfarsit tragic.

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Un politist de 34 de ani de la Serviciul Imigrari din Brasov a fost retinut, joi, pentru 24 de ore, fiind acuzat ca si-a batut fosta iubita, in fata copilului lor de 2 ani. Tanarul este fiul unui fost sef al Politiei Transporturi Brasov, care a lucrat o perioada si in Ministerul Transporturilor.

- SCANDAL IMENS in Baia Mare. POLITIST BATUT de elevul examinat. Ultraj asupra unui polițist dupa examinare practica pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Viol cu nabadai la Rafaila NU TE JOCI CU MAMA… O adolescenta de 17 ani, din Rafaila, a fost la un pas sa fie victima unui viol, petrecut chiar in noaptea de Revelion. Agresorul, un tanar de 20 de ani din localitate, si-a intalnit victima pe drum. Beat si cu pofte nestavilite, baiatul a lovit [...]

- Trei barbați sunt cercetați, în stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investații Criminale, pentru tentativa la omor. Aceștia, în dimineața zilei de 21.12.2017, în jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut într-un…

- Dej | Trei barbați sunt cercetați, in stare de arest preventiv, de polițiști din cadrul Serviciului de Investații Criminale, pentru tentativa la omor. Aceștia, in dimineața zilei de 21.12.2017, in jurul orei 05:15, dupa un conflict verbal pe care l-au avut intr-un local din mun. Dej, cu un barbat, in…

- La inceput a fost doar un conflict verbal, consumat in interiorul unui club din Piața Avram Iancu din Arad. Ulterior, altercația s-a mutat in strada, degenerand in bataie, cu o victima – un polițist din Vladimirescu, aflat in timpul liber – si doi atacatori – despre care se spune…

- Un polițist a fost batut, marți seara, chiar in fața postului, din comuna Oțeleni, Iași, informeaza Antena 3. Polițistul, in varsta de 25 de ani, se afla in fața postului, in momentul in care a fost lovit. Victima a fost transportata la spital. Agresorul, in varsta de 39 de ani, este…

- Interlopul Alexandru Hutuleac, zis „Dutu”, implicat intr-o retea de trafic de stupefiante, acuzat ca a lovit cu sabia un politist in timpul perchezitiilor, a fost arestat pentru 30 de zile de Tribunalul Suceava. DIICOT a facut publice motivele pentru care membrii gruparii din care acesta facea parte…

- Interlopul din Radauti care a taiat cu sabia un politist de la trupele speciale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victima sa, agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi, se zbate in continuare intre viata si moarte dupa ce a fost operat de doua ori.

- Tribunalul Tulcea a admis luni cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele barbatului care, la sfarsitul saptamanii trecute, a agresat un politist aflat in misiune.Barbatul a fost martor al unui incident petrecut in satul Niculitel,…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a afirmat ca mesajele de pe Twitter ale presedintelui Donald Trump ajuta agentia cu informatii valoroase, informeaza CNN."Am observat ca ne sunt de ajutor. Am vazut chestii spuse de presedinte pe Twitter care au avut un impact real asupra capacitatii noastre de…

- Marian Godina a facut publica o inregistrare in care apare un politist intr-o misiune care scapa de sub control si ajunge sa fie lovit de unul dintre martorii care au asistat la arestarea unui barbat. Scandalul a pornit dupa ce agentul i-a dat cu spray unui sofer care a devenit agresiv si, ulterior,…