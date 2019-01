Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul chinez care a afirmat anul trecut ca a creat primii copii ''modificati genetic'' ar fi pus in pericol vietile acestora si nu ar avea pregatire in domeniul biologiei, a sustinut luni un genetician britanic de seama care a organizat conferinta in cadrul careia a fost facut…

- Autoritatile din China au executat joi un criminal in serie - ''Jack the Ripper chinez'' - condamnat la pedeapsa cu moartea pentru uciderea a 11 femei și fete, in perioada 1998 și 2002, potrivit AFP.

- Cei doi lideri au discutat despre posibilitatea crearii unui program comun pentru dezvoltarea si crearea de locuri de munca in America Centrala si Mexic, a declarat Lopez Obrador. Mii de migranti traiesc in adaposturi aglomerate si in tabere in orasul de granita Tijuana dupa ce au calatorit…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui american Donald Trump, ar trebui sa fie condamnat la inchisoare pentru mai multe fapte, printre care evaziune fiscala, iar pedeapsa sa fie una „substantiala”, au declarat vineri procurorii care se ocupa de caz, citati de CNN.

- Steve Bannon, fostul consilier insarcinat cu strategia al lui Donald Trump, si un miliardar chinez exilat, Guo Wengui, au anuntat oficial o stranie alianta, prin care vor actiona impreuna in vederea dezvaluirii crimelor comise, sustin ei, de catre Guvernul chinez, incepand cu moartea ”suspecta” a…

- Barbatul, identificat sub numele Bruce Byron Lawrence (sau Lowrance), a fost retinut dupa intrarea sa in Coreea de Nord, venind din China, la 16 octombrie. El ar fi declarat "in timpul interogatoriului ca a intrat ilegal in tara la ordinele CIA" din SUA, a precizat agentia oficiala de presa nord-coreeana…

- Jurnalistul Mihai Gadea susține ca a fost amenințat cu moartea, dupa dezvaluirile despre procurorul Cristian Lazar, despre care a aratat ca ar fi acuzat de ucidere din culpa. Gadea susține ca ”baieții cu ochi albaștri” i-au transmis lui și colegilor de la Antena 3 ca le taie gatul. Citește…

- Kremlinul nu vede niciun motiv sa puna la indoiala declarațiile familiei regale din Arabia Saudita cu privire la neimplicarea sa in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, potivit TASS. „Exista o declarație oficiala a regelui, exista o…