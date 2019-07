Potrivit CNN, documentul de numai o pagina este rezultatul unei dispute in cadrul proiectului JEDI (Joint Enterprise Infrastructure Defense), o inițiativa de 10 ani in domeniul cloud computing, care nu a fost inca finalizata. Aceast document sugereaza ca Amazon a devenit unul dintre cei doi finaliști in procesul de licitare (alaturi de Microsoft) din cauza corupției și a unei rețele de sprijinitori din cadrul Departamentului de Aparare al SUA. Nu este clar cum s-a intrat in Casa Alba, deși Oracle a facut eforturi pentru a menține legaturi stranse cu oficialii Trump. CNN a scris ca documentul…