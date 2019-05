H.D. Hartmann: Aruncat sub autobuz, profesorul Coldea îi vorbește lui Codruța - exclusiv Calcand cu pași mari, mai degraba fugind de cladirea unde destinul sau se decide incet, dar sigur, fostul general Coldea a devenit speriat. Speriat de umbra celebrei secții de ancheta, speriat de umbra celor care, datorita lui, au suferit in tacere, purtand lanțurile iobagiei impuse tocmai de catre el, marețul Napoleon al anti-corupției din Romania sovietizata zilnic de catre Uniunea Europeana, a spus poezia cu care orice criminal se drogheaza subliminal, convingandu-se, in primul rand pe el insuși, ca a este nevinovat. A inceput prin a cerși dragoste de la SRI. A lingușit SRI, așa cum o faceau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Azi, de ziua Europei, calatoresc spre Iași, capitala Moldovei, unde ma voi intalni cu mii de patrioți romani. Pentru ei, am un singur mesaj: Europa inseamna Romania! Europa a insemnat mereu Romania! Suntem și am fost mereu europeni și trebuie sa ni se respecte identitatea! Romaniei nu i s-a…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- Fostul tenisman Ilie Nastase, candidat UNPR la europarlamentare, a scris, marti seara, pe Facebook, ca s-a nimerit sa fie un cort electoral al lui Traian Basescu cel pe care a aruncat cafea, dar putea sa fie al oricarui alt lider politic.

- Președintele Klaus Iohannis isi lanseaza, miercuri, volumul "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", publicat de Curtea Veche Publishing. Potrivit Administratiei Prezidentiale, lansarea va avea loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio. Seful statului a prezentat, in urma…

- Toti cei cinci au sustinut valorile europene, au indemnat la vot, au vorbit despre pericolul pe care il reprezinta populismul si despre importanta acordarii unei atentii sporite pentru problemele cu care se confrunta tinerii – studii, burse, locuri de munca.Ponta a spus, pentru inceput:…

- Iesirea Romaniei din Uniunea Europeana este premeditata si deja sunt pregatite finantari pe filiera Rusia si China, a scris senatorul Florin Cițu intr-o postare pe Facebook, de miercuri. Senatorul a adus completari in cadrul unei intervenții televizate la B1 TV, in care a precizat ca: "In acelasi…

- "Suntem intr-un moment dificil al relatiei dintre Romania si Uniunea Europeana. Dupa avertizari repetate, Comisia ia in considerare sanctionarea Romaniei prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale tarii noastre ca stat membru al UE. Ii cer doamnei Dancila sa isi…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…