Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Bruxelles spun ca vor investi bani in drumurile noastre ca sa nu mai fie pline de gropi, potrivit PRO TV. NATO a stabilit ca in Europa sunt 9 coridoare cheie, vitale pentru transportul convoaielor militare. Doua dintre ele traverseaza Romania si intra in tara pe la Nadlac. Cel mai lung…

- Drepturile pacientilor din Europa privind accesul la medicamente sunt consacrate prin prevederile Directivei Europene a medicamentelor referitoare la Obligatia de Serviciu Public, respectiv prin Art. 81 din Directiva 2001/83/CE. Aceasta prevedere este transpusa in legislatiile nationale ale statelor…

- Dupa ce miercuri au suferit primul eșec din 2018 in campionatul intern, fiind invinse de HC Zalau, cu scorul de 27-22 (13-12), intr-un meci restant din etapa a 18-a, handbalistele de la SCM Craiova vor evolua sambata, tot in deplasare, ...

- OSF Global este o companie de dezvoltare software, soluții cloud și eCommerce care ofera servicii de consultanța, dezvoltare de aplicații și implementare pentru companii in curs de dezvoltare, atat in sectorul B2B, cat și B2C. OSF integreaza soluții personalizate pentru a crea maximul de valoare…

- Nicolae Tilihoi a murit. Fostul internațional a pierdut lupta cu o boala cumplita. Fostul component al Craiovei Maxima, fundas central, a incetat din viața duminica, 25 martie. De peste trei ani, Tilihoi suferea de o boala incurabila. El s-a luptat cu aceasta, insa in cele din urma organismul lui a…

- Nationala feminina va juca de la ora 17:30, la Togliatti, in compania Rusiei, intr-un meci din grupa a 4-a preliminara de calificare la Campionatul European de handbal feminin din 2018. Tricolorele sunt pe locul 1 in grupa inaintea acestei intalniri, avand cu 2 puncte mai mult decat adversara. Partida…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 20-a. Patru meciuri se joaca sambata, intre care Dunarea Braila – Magura Cisnadie. Sambata, 10 martie 11:00 AHCM Slobozia – ASC Corona 2010 Brașov 27-28 11:00 U Cluj – CSM Slatina 28-23 11:00 CSM Roman – CS Rapid Usl Metrou București 31-28 16:00 HC Dunarea…

- Confederatia Europeana de Volei (CEV) a oferit Romaniei doua locuri in viitoarea editie a Ligii Campionilor la volei feminin. Cele cinci locuri repartizate tarii noastre, pentru sezonul 2018-2019 al Cupelor Europene la volei feminin, sunt urmatoarele: doua in Liga Campionilor, doua in Cupa CEV si unul…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), cu scorul de 27-24 (16-11), in mansa retur din sferturile de finala ale Cupei EHF, si a ratat calificarea in semifinalele competitiei.

- HCM Zalau, trupa lui Gheorghe Tadici, a pierdut la trei goluri returul din Turcia cu Kastamonu și se oprește in "sferturile" Cupei EHF. Kastamonu vine la Craiova in semifinale. HC Zalau nu a reușit calificarea in semifinalele Cupei EHF, cedand duminica, in deplasarea din Turcia, 24-27. In tur, echipa…

- SCM Craiova scrie istorie in handbal! Oltencele le-au invins pe vedetele de la CSM București in campionat in cursul saptamaii, iar azi au reusit o calificare spectaculoasa in semifinalele Cupei EHF.In Rusia, cu puternica echipa Lada Togliatti, SCM Craiova a jucat impecabil. Dupa 23-25 in turul…

- SCM Craiova s-a calfiicat in semifinalele Cupei EHF, dupa ce a trecut de Lada Togliatti, in Rusia, scor 26-23. In tur, in Romania, rusoaicele au caștigat cu 25-23. Cu Gheorghe Tadici suspendat, craiovencele au avut un joc spectaculos și au reușit sa intoarca infrangerea din tur. Valentina Ardean Elisei…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, joi, lotul de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia, din preliminariile Campionatului European de handbal feminin. Lotul este urmatorul: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Eliza Buceschi (ASC Corona Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea), Bianca…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, joi, lotul de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia, din preliminariile Campionatului European de handbal feminin.Lotul este urmatorul: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Eliza Buceschi (ASC Corona Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea), Bianca…

- SCM Craiova a invins CSM Bucuresti cu 23-21 intr-un meci din cadrul etapei a 19-a a Ligii Nationale, reusind astfel sa puna punct unei perioade de invicibilitate a adversarei de aproximativ un an si jumatate. Ambele formatii vor calatori azi impreuna spre Moscova. De acolo, Craiova va pleca spre…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Theodor Aman (n. 20 martie 1831, Campulung-Muscel) este una dintre cele mai importante figuri…

- Dupa ce a dus echipa in play-off-ul Ligii 1 și a eliminat-o pe Dinamo din sferturile Cupei, Devis Mangia a dat lovitura. Antrenorul italian de 43 de ani a semnat prelungirea contractului cu U Craiova. Noua ințelegere este valabila pe trei ani, așa cum a anunțat impresarul acestuia, Pietro Chiodi. Mangia…

- Criza totala: CSM București a pierdut dupa un an și jumatate in Liga Naționala de handbal feminin. Antrenoarea Helle Thomsen, la un pas de demitere. Campioana a suferit primul esec in Liga Nationala dupa 38 de victorii la rand, 21-23 (12-11) in Banie, cu SCM Craiova, locul doi in ierarhia la zi. CSM…

- Reprezentanții operatorilor economici din regiunea de dezvoltare Sud-Vest, respectiv din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Valcea care tranzacționeaza, comercializeaza și furnizeaza produse și servicii supuse regimului de control al exportului sau unor sancțiuni internaționale au beneficiat, astazi,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia turca Kastamonu Belediyesi GSK, cu scorul de 29-28 (12-15), in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei EHF. Pentru HC Zalau au marcat Rob 9 goluri, Trif 7, Irimia 4, Dragut 4, Panici 3, Constantinescu 2, iar de la…

- Dupa o pauza de o saptamana, Liga Florilor revine in actualitate la sfarsitul acestei saptamani cand sunt programate meciurile celei de-a 17-a etape. CSU Danubius va juca in deplasare pe 24 februarie, de la ora 18.00, cu Magura Cisnadie. O partida foarte grea cu o echipa care spera la treapta a treia…

- Cosmin Contra a venit sa-i urmareasca pe viu pe fostii sai elevi, dar a avut parte de o dezamagire. Pentru a evita aglomeratia, selectionerul a plecat cu doua minute mai devreme din loja si a aflat pe drum ca FCSB a egalat la doi. Dinamo a scapat doua puncte printre degete dupa ce a condus…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o destul de greu pe CS Rapid USL Metrou Bucuresti, cu scorul de 30-27 (14-14), duminica, in Giulesti, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Rapid a facut o prima repriza remarcabila si ar fi intrat in avantaj la pauza daca…

- Dan Petrescu, mulțumit de jocul elevilor sai in meciul cu Astra Tehnicianul clujenilor a fost bucuros pentru prima reușita a lui Țucudean, dar și-a laudat și apararea. Petrescu a fost fericit pentru ca elevii sai au dat dovada de agresivitate în joc. "Scorul putea fi mai mare de 2-0. Am…

- Casa Auto Timișoara prezinta la Shopping City Timișoara in perioada 15-18 februarie Noul Ford Ecosport, o mașina produsa de romani pentru intreaga Europa. EcoSport, produs la Craiova, incorporeaza peste 5.000 de elemente constructive noi. Schimbari majore au avut loc la nivelul exteriorului…

- SCM Craiova si HC Zalau vor intalni in sferturile de finala castigatoare ale unor grupe in Cupa EHF la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. SCM Craiova, clasata pe locul al doilea in Grupa A, va primi replica formatiei ruse HC Lada Togliatti, care a castigat Grupa B,…

- Conform tragerii la sorți a partidelor din sferturile de finala ale Cupei EHF la handbal feminine, acolo unde Romania are doua reprezentante in aceasta faza a competitiei, SCM Craiova se va duela rusoaicele de la Handball Club Lada (Rusia), in timp ce HC Zalau va da piept cu Kastamonu Belediyesi GSK…

- Calificata in sferturile de finala ale Cupei EHF dupa o pauza de cinci ani, echipa antrenata de Gheorghe Tadici isi va afla marti adversara din aceasta faza a competitiei, tragerea la sorti fiind programata la ora 12 (ora Romaniei), la Viena. Cu patru victorii si doua infrangeri in grupe, HC Zalau ocupa…

- „Sambata, 10 februarie 2018, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR Marfa, CFR SA și CFR Calatori, au pus in circulație un tren-proba de tip Ro-La pe relația Terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul incarcat cu 8 camioane a parcurs intreaga distanța in mai puțin de 12 ore și a reprezentat…

- Handbalistele de la SCM sunt intre cele mai bune opt echipe din aceasta competiție, iar maine iși vor afla urmatoarea adversara. Echipa feminina de handbal SCM Craiova, „Cenușareasa“ grupei A din Cupa EHF, așa cum i-a placut antrenorului Bogdan Burcea ...

- SCM Craiova a invins duminica, in deplasare, echipa daneza Randers HK, scor 29-25 (17-14), in ultimul sau meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin, calificandu-se astfel pentru prima data in sferturile de finala ale competitiei.

- Derbiul etapei a 15-a din Liga Florilor la handbal feminin se va disputa astazi la Craiova, de la ora 17.30. In Polivalenta se vor duela SCM Craiova și HCM Valcea, miza fiind locul doi in clasament. Se anunța un spectacol ...

- Cele mai bune jucatoare romane de tenis de masa, constanteanca Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro si Bernadette Sozcs, campioane europene cu echipa in 2017, participa, sambata si duminica, la traditionala competitie Europe Top 16 Cup, la Montreux (Elvetia). Competitia, organizata prima oara in…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 30-24 (17-13), in cea de-a patra partida din grupa A a Cupei EHF.In urma rezultatului, SCM Craiova acumuleaza 4 puncte, iar Kuban ramane tot cu 4. Cealala partida a…

- Legendarul antrenor rus de handbal Evgeni Trefilov vine sambata in Craiova, cu echipa sa, Kuban Krasnodar, care va infrunta SCM Craiova, in etapa a patra din grupa A a Cupei EHF. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 16.30 și ...

- Cristina Zamfir Florianu a facut spectacol in partida contra fostei sale echipe, Corona Brașov. A marcat de 10 ori și SCM Craiova a caștigat cu 29-18. Oltencele au plecat la Krasnodar pentru disputa cu Kuban. In drumul spre indepartata Rusie, pentru al treilea meci din grupa A a Cupei EHF, SCM Craiova…

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din cadrul Consiliul Județean Cluj a participat in perioada 11-14 ianuarie la Ferien Messe Wien, cel mai important eveniment de profil din Austria și unul dintre cele mai importante targuri de turism din Europa. Read More...

- Gest emoționant al Narcisei Lecușanu: licitație pentru o handbalista aflata in suferința, Gabriela Artene, colega de la naționala. Una dintre cele mai importante handbaliste ale Romaniei dupa 2000, Narcisa Lecușanu a hotarat sa o ajute pe fosta ei colega de la echipa naționala, Gabriela Artene, care…

- Drumarii au actionat cu 740 utilaje si 4.355 tone material antiderapant pe mai multe drumuri din 22 de judete, in perioada 13 ianuarie, ora 17:00, 14 ianuarie, ora 12:00, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), remis duminica AGERPRES.…

- Oltencele de la Craiova au caștigat la pas disputa cu danezele dupa o prima repriza senzaționala. 4.000 de olteni au celebrat ieri prima victorie a favoritelor in grupa A a Cupei EHF, a doua competiție ca valoare in Europa. Fosta campioana a Danemarcei, Randers HK a fost spulberata in prima repriza…

- O situatie rar intalnita in Europa s-a petrecut intr-o padure din judetul Valcea. O ursoaica din Parcul National Cozia a dat nastere la nu mai putin de cinci pui. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are toate detaliile. (VEZI SI: Un urs se plimba nestingherit pe strazile unei comune din Arges! Localnicii…

- Plecata la drum cu mari ambitii in acest sezon, Corona Brasov este una din gruparile care au dezamagit pana acum in Liga Nationala de handbal feminin. Echipa a suferit cinci infrangeri in ultimele sapte partide si se afla doar pe locul 6 in clasament, avand si un program dificil in urmatoarele saptamani.…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Sfanta Tatiana a trait in vremea domniei lui Alexandru Sever (223-235). A refuzat sa se casatoreasca, alegand sa traiasca pentru Hristos. Datorita vieții sale, a fost așezata in randul diaconițelor de Biserica din Roma, deși nu avea mai mult de 15 ani, potrivit crestinortodox.ro.…

- Ionel Danciulescu a anuntat, luni dupa-amiaza, ca Dinamo a ajuns la un acord pentru transferul lui Ivan Pesic (25 de ani), mijlocas ofensiv care va veni de la Hajduk Split. Ramas fara Costache, care a plecat la CFR Cluj, Vasile Miriuta a dat startul cautarilor pentru un mijlocas…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa astazi, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Meciul ...

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…