Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud inca se afla in cautarea primului succes in actuala stagiune a Ligii Nationale. Echipa de la malul marii a jucat, duminica, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti, intr-un meci care a contat pentru etapa a treia a campionatului. „Cainii rosii” s-au impus cu scorul de 29-27, dupa…

- In etapa a treia a Ligii Nationale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta locul 13, penultimul, fara niciun punct , vicecampioana editiei trecute, intalneste in deplasare campioana in exercitiu, Dinamo Bucuresti locul 3, cu 6 puncte, la egalitate cu primele doua clasate . Meciul se joaca duminica,…

- Handbal Club Dobrogea Sud a intrat in febra meciului cu Dinamo Bucuresti, programat duminica, de la ora 15.30, in sala „Dinamo” din Capitala. Elevii antrenati de Zvonko Sundovski si George Buricea au un moral bun inainte de partida cu „cainii rosii”, dupa ce s-au calificat in turul al doilea al Cupei…

- HCDS Constanța, la masculin, 29-16 cu Antalyaspor și SCM Craiova, la fete, s-au calificat fara emoții in turul doi al Cupei EHF. Dupa inceputul slab in Liga Naționala, doua infrangeri, constanțenii de la Dobrogea Sud s-au razbunat pe turcii de la Travel Antalyaspor, in manșa secunda din primul tur…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana Romaniei in sezonul trecut, sustine duminica, 8 septembrie, pe teren propriu, de la ora 18.00, disputa cu formatia turca Antalyaspor, contand pentru mansa secunda a turului intai din Cupa EHF.In Turcia, meciul s a incheiat la egalitate,…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inceput cu stangul noul sezon al Ligii Nationale la handbal masculin. Echipa antrenata de Zvonko Sundovski si George Buricea a pierdut in deplasare la Minaur Baia Mare, scor 23-25 (10-10), dupa un joc echilibrat. Susținuta de o sala aproape plina, Minaur a fructificat avantajul…

- Handbal Club Dobrogea Sud a trecut cu bine de cele doua partide amicale pe care le-a disputat, week-end-ul trecut, la Bucuresti in compania rusilor de la Spartak Moscova.Constantenii s-au impus, vineri, in primul meci cu scorul de 32-25. Echipa antrenata de Zvonko Sundovski și George Buricea a avut 18-13…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla, de luni seara, in cantonament, la Sfantu Gheorghe. Echipa antrenata de Zvonko Sundovski se pregateste intens inaintea startului noului sezon, dar mai ales, inaintea primului meci oficial pe care il va disputa, cel cu Antalyaspor, din primul tur al Cupei EHF. HCDS nu…