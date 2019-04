Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin va avea loc la Bistrita, pe 20 si 21 aprilie, a anuntat Federatia Romana de Handbal, joi, pe site-ul sau oficial. In semifinale vor avea loc meciurile CSM Bucuresti - HC Zalau si CS Magura Cisnadie - SCM Ramnicu Valcea, pe 20 aprilie, finala mica…

- Venita dupa trei victorii consecutive in campionat, Handbal Club Zalau va avea duminica o misiune dificila, urmand sa evolueze pe terenul echipei Gloria Bistrita-Nasaud, formatie clasata pe locul patru in campionat, cu 33 de puncte. Zalaul lui Tadici ocupa pozitia a saptea inaintea acestei runde, cu…

- CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea, Handbal Club Zalau si Magura Cisnadie sunt cele patru echipe care au acces in „careul de asi” al Cupei Romaniei la handbal feminin. Echipa condusa de Gheorghe Tadici a dispus duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, de Gloria Bistrita, scor 28 – 27. Zalaul nu a avut…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CS Magura Cisnadie in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. In cealalta semifinala, SCM Ramnicu Valcea o va intalni pe HC Zalau. Semifinalele sunt programate pe 20 aprilie, iar…

- Magura Cisnadie este ultima echipa calificata la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa ce a invins luni, pe teren propriu, formatia Universitatea Cluj, in urma aruncarilor de la 7 metri, cu scorul de 32-30 (13-15, 28-28), in faza sferturilor competitiei, informeaza News.ro.Citește și:…

- SCM Râmnicu Vâlcea si HC Zalau s-au calificat, duminica, în semifinalele Cupei României la handbal feminin, dupa victoriile obtinute în sferturi, scrie Agerpres.SCM Râmnicu Vâlcea, liderul la zi al Ligii Nationale, a dispus de CSM Galati cu 29-12 (13-3),…

- Handbal Club Zalau este cea de-a treia echipa calificata in Final-Four-ul Cupei Romaniei, dupa CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, ultima formatie calificata urmand sa se decida luni dupa-amiaza, dintre Magura Cisnadie si CSU Cluj-Napoca. Echipa condusa de Gheorghe Tadici a invins duminica dupa-amiaza,…

- CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, cele mai in forma echipe din handbalul feminin romanesc, vor avea adversare facile in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va juca in deplasare cu echipa…