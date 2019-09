Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste joi, 5 septembrie, de la ora 18.00 in direct la TVR HD , meciul de handbal masculin HC Dobrogea Sud Potaissa Turda, din etapa a doua a Ligii Nationale. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 12, fara niciun punct, dupa ce a pierdut partida din…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inceput cu stangul noul sezon al Ligii Nationale la handbal masculin. Echipa antrenata de Zvonko Sundovski si George Buricea a pierdut in deplasare la Minaur Baia Mare, scor 23-25 (10-10), dupa un joc echilibrat. Susținuta de o sala aproape plina, Minaur a fructificat avantajul…

- SCM Politehnica Timișoara vrea sa faca uitata infrangerea din Supercupa Romaniei, de la sfarșitul saptamanii trecute, contra campioanei Dinamo. Handbaliștii de pe Bega vor avea ocazia sa debuteze cu dreptul in campionat maine, contra celor de la Steaua București, in partida care va conta pentru prima…

- Dupa partidele amicale sustinute in perioada de pregatire desfasurata la Cheile Gradistei, dar si dupa trei turnee la care a participat in aceasta vara, Handbal Club Zalau va sustine la finalul acestei saptamani ultimele doua partide de verificare, urmand sa intalneasca Gloria Bistrita-Nasaud, una dintre…

- Handbal Club Dobrogea Sud continua sa se pregateasca la Constanta, in Sala Sporturilor. Echipa antrenata de Zvonco Sundovski s-a intors mai devreme din cantonamentul de la Sfantu Gheorghe, din cauza numeroaselor accidentari.Handbalistii constanteni mai au doua zile de pregatire la malul marii, dupa…

- Cupa Municipiului Bacau va avea loc in perioada 9 – 11 august Handbaliștii focșaneni au incheiat a doua saptamana a pregatirii pentru viitorul sezon al Ligii Naționale cu importantele teste pe care le-au avut vinerea și sambata trecuta cu campionii Romaniei, Dinamo. Le-au depașit cu bine, dovedindu-se…

- In primul meci disputat vineri la Reșița, timișorenii s-au impus la zece goluri diferența, 33-23. La fel ca și sambata, in partida disputata de aceasta data pe teren propriu, 30-22 pentru SCM Politehnica Timișoara. „Suntem inca la inceput de drum, avem o echipa in construcție, iar…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…