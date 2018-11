HC Dobrogea Sud, meci decisiv, duminica, la Constanta, pentru calificarea in grupele Cupei EHF

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in grupele Cupei EHF la handbal feminin, duminica seara, dupa ce a invins formatia germana Borussia Dortmund cu scorul de 19-18 (10-9), in Banie, in mansa secunda din turul al treilea preliminar al competitiei. SCM Craiova se…

- SCM Rm. Valcea s-a oprit in turul 3 preliminar al Cupei EHF, la prima participarea in cupele europene. Echipa lui Florentin Pera a pierdut si partida retur cu Ikast Herning, scor 19-21, dupa ce in tur cedase cu 22-16.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta joaca, sambata, 17 noiembrie, de la ora 17, in deplasare, impotriva suedezilor de la HK Malmo, in prima mansa din turul trei al Cupei EHF, ultimul inaintea grupelor. Mansa retur este programata duminica, 25 noiembrie, de la ora 18, la Sala Sporturilor…

- Volei Alba Blaj joaca azi, pe teren propriu, cu Allianz MTV Stuttgart, in ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor la volei. Vicecampioana Europei este neinvinsa in acest sezon și spera sa ramana așa și dupa dubla manșa pe care o disputa in compania celor de la Allianz MTV Stuttgart. Miza este calificarea…

- HC Dobrogea Sud este in turul 3 al Cupei EHF! Constantenii au obținut a doua victorie la Sala Sporturilor, in returul cu Talent Robstav MAT Plzen, scor 29-23. Scenariul a fost aproape identic ca sambata, cand HCD a caștigat cu 28-21. Prima repriza a fost la fel de echilibrata, cehii reușind sa faca…

- HC Dobrogea Sud a invins, sambata, la Sala Sporturilor, scor 28-21 (15-15), echipa ceha Talent Robstav MAT Plzen, in prima manșa din turul al doilea al Cupei EHF. Dupa o prima repriza echilibrata, antrenorul Zvonko Sundovski a mutat inspirat cu Nikola Mitrevski in poarta și Sabin Ignat in centrul apararii,…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui in acest weekend, sambata si duminica, in fiecare zi de la ora 19.00, dubla din turul doi al Cupei EHF la handbal masculin intre HC Dobrogea Sud si Talent Robstav MAT Plzen, din Cehia. Biletele costa 20 de lei pentru o zi sau 30 de lei pentru ambele meciuri.Confruntarile…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II sustine astazi meciul de debut in editia 2018 2019 a Diviziei A.In seria B a campionatului, in care a fost repartizata, formatia de pe litoral se dueleaza la aceasta ora, in Sala Sporturilor din Constanta, cu CSM Ploiesti.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...