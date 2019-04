Handbalistii de la HC Dobrogea Sud sunt foarte aproape de calificarea in marea finala a Ligii Nationale, dupa victoria clara obtinuta in deplasare, la Calarasi. HC Dobrogea Sud si-a trecut in cont cea de-a treia victorie din trei meciuri in play-off-ul Ligii Nationale. Echipa constanteana, antrenata de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic, s-a impus clar, cu scorul de 27-22, la Calarași, in fata localnicei Dunarea, și a mai facut un pas spre finala campionatului. In ...