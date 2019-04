HC Dobrogea Sud II Constanta a facut scor cu CSU Targoviste

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 13 aprilie, de la ora 12.00, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II disputa meciul din etapa a 27 a a Diviziei A, seria B, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor din Constanta, CSU Targoviste. Gazdele se afla pe locul trei in clasament, cu 46 de puncte, in vreme ce formatia…

- Ambele reprezentante ale judetului Constanta in grupa B din Divizia A de handbal masculin, HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia, au cedat in meciurile sustinute in etapa a 26 a a campionatului.Echipa din Constanta a jucat in deplasare cu CSM Bucuresti DivA, care s a impus cu 41 33 20 17 .CS Medgidia…

- Handbalistii de la CS Medgidia (antrenor Ionut Deli-Iorga) au spulberat-o pe CSU Targoviste, in deplasare, sambata, scor 57-38 (33-18), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Diviziei A, Seria A. Tot in aceasta runda, HC Dobrogea Sud ll Constanta (antrenor Alexandar Adzic), locul secund, a pierdut derby-ul…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II Constanta, a doua clasata in seria B a Diviziei A, i a fost gazda astazi liderului, CSM Alexandria, in etapa a 23 a a campionatului.Meciul i a revenit formatiei oaspete, cu 32 26 17 14 .Cele doua formatii isi pastreaza pozitiile in ierarhie, CSM Alexandria…

- Volei Alba Blaj a caștigat in minimum de seturi, scor 3-0 (25-13, 25-18, 25-11), partida externa cu Dinamo București, contand pentru etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin. Calificata in finala Cupei CEV, Volei Alba Blaj continua marșul in campionatul autohton, avand maximum de puncte cu doua runde…

- Volei Alba Blaj a invins-o pe Știința Bacau cu 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-20), in etapa a 15-a a Diviziei A, cu doua zile inainte de manșa tur a semifinalei CEV Cup. Vicecampioana Europei a revenit pe primul loc in clasament, cu 36 de puncte, depașind CSM București, cu 35, chiar daca are un meci mai…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui sambata, 9 februarie, de la ora 11.00, derby ul etapei a 17 a din Seria B a Diviziei A de handbal masculin, intre HC Dobrogea Sud II si CS Medgidia. Reprezentante ale judetului Constanta in competitie, cele doua echipe sunt vecine de clasament, satelitul HC Dobrogea…

- Reprezentantele judetului Constanta in seria B a Diviziei A la handbal masculin, HC Dobrogea Sud II Constanta si CS Medgidia, au debutat cu dreptul in 2019, castigand meciurile oficiale jucate astazi, in etapa a 15 a a campionatului.HC Dobrogea Sud II a trecut pe teren propriu de CSM Ploiesti, scor…