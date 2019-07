HC Dobrogea Sud Constanta:Laurentiu Toma a pus punct carierei de handbalist

Stiri pe aceeasi tema

- John Obi Mikel, capitanul echipei nationale de fotbal a Nigeriei, a pus punct carierei sale internationale. S-a intamplat dupa victoria "Super-vulturilor verzi" cu 1-0 in fata Tunisiei in partida pentru locul 3 la Cupa Africii pe Natiuni.

- In contextul confirmarii a doua focare de pesta porcina africana (PPA), intr-o exploatație nonprofesionala și una comerciala, in localitatea Podul Damboviței, comuna Dambovicioara, județul Argeș, in baza ordinului de prefect nr. 746/10.09.2018 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului…

- Primaria Sectorului 1 a deschis astazi, pe Bulevardul Magheru, chiar langa Cinematograful „Patria”, un punct de lucru al Centrului de Servicii Medicale „Caraiman”. ”Aici exista telefon și, in caz de nevoie, poate fi chemata o ambulanța”, a declarat primarul Daniel Tudorache. Cetațenii Sectorului…

- Un barbat in varsta 30 de ani, din Prahova, inchis in regim deschis la Penitenciarul Gaesti, a fugit de la un punct de lucru din comuna damboviteana Baleni. In tot judetul au fost instituite filtre pentru gasirea fugarului.

- Gheoghe Falca (PNL) este decis sa renunțe la funcția de primar al Aradului, oraș pe care-l conduce de 15 ani, dupa ce va primi mandatul de europarlamentar, afirmand ca trece in alta etapa a carierei sale politice. „Dupa ce primesc mandatul de europarlamentar, in 30 de zile trebuie sa optez. Eu voi opta…

- CUPRINS Cum a inceput handbalul la 15 ani A construit cu Rudi Stanescu și Laurențiu Toma clubul HC Dobrogea Sud Interviu: „Visul meu este sa ajung și un antrenor mare" Reperele unei cariere memorabile și cel mai mare șoc trait Verdele intens al ochilor sclipește de emoție, iar in glas i se citește un…

- Patinatoarea canadiana Kaetlyn Osmond și-a anunțat retragerea din activitate. Campioana olimpica in proba de echipe din iarna anului 2018, la Jocurile de la PyeongChang, a decis sa puna punct carierei la varsta de numai 23 de ani.

- Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, scor 2-2, in etapa a patra din play-off, chiar daca a condus tot meciul. Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, in etapa a patra din play-off, chiar daca…